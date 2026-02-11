La Clásica Jaén Paraíso Interior cambia su recorrido por los efectos del temporal

Jaén, 11 feb (EFE).- Las intensas lluvias originadas por las borrascas que han afectado a la Península Ibérica desde comienzos de año han ocasionado importantes daños materiales en Andalucía y han obligado a modificar el recorrido de la Clásica Jaén Paraíso Interior, prueba ciclista que se celebrará el próximo lunes 16 de febrero con salida y meta en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda.

Como consecuencia del temporal, la organización ha decidido suprimir del trazado el camino de olivos de Guadalupe, que desaparece del recorrido, y sustituirlo por el estreno del nuevo sector de "San Bartolomé". Según explicó esta noche el organizador de la prueba, Pascual Momparler, la prioridad es “garantizar un recorrido espectacular y seguro”, tras semanas de seguimiento del estado de los caminos afectados por las lluvias.

Asimismo, destacó el trabajo de adecuación realizado junto al Ayuntamiento de Úbeda, que ha permitido introducir cambios sin alterar la esencia de la carrera.

El nuevo recorrido contará con 154,2 kilómetros totales, de los cuales 25 discurrirán por caminos de olivos. Además, 23,8 kilómetros de tramos de tierra se concentrarán en los últimos 60 kilómetros con pasos por "Juancaballo" y "Santa Eulalia", el estreno de "San Bartolomé" y un doble paso por "Mar de Olivos", cuya prolongación permitirá un final más exigente con meta en subida en Úbeda. EFE

