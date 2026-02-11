Espana agencias

Joel Parra: "No tengo el talento de Punter o Clyburn; mi talento es aportar energía"

Barcelona, 11 feb (EFE).- El jugador del Barça Joel Parra se ha mostrado satisfecho por aportar "energía, intensidad, rebote y defensa" a su equipo, un papel que acepta con naturalidad consciente de que no tiene la capacidad anotadora de otros jugadores de la plantilla como el escolta Kevin Punter o el alero Will Clyburn.

"Lo que se me da bien es ese nivel de intensidad, siendo titular o saliendo desde el banquillo. Me siento muy cómodo en ese papel. No tengo el talento de Punter o Clyburn, mi talento es aportar energía, intensidad, rebote y defensa. Ese es mi rol en el equipo”, ha dicho el alero catalán en la rueda de prensa previa al Barça-París de Euroliga.

Parra se ha erigido en muchas ocasiones en un revulsivo para el equipo de Xavi Pascual. Sin ir más lejos, sus 16 puntos fueron clave para que el equipo azulgrana pusiera fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas el pasado viernes frente al Baskonia (91-97) en la pasada jornada de la Euroliga.

Tras conquistar el Buesa Arena, el Barça encadenó otro triunfo ante el Bàsquet Girona en la Liga Endesa (97-92), una montaña rusa de resultados que, según Parra, están viviendo otros equipos en una temporada tan exigente.

"Es imposible estar al 100% durante toda la temporada. Tuvimos un momento de bajón y ahora tenemos dos partidos -contra el París y el Manresa- que son vitales para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Rey", ha valorado.

El jugador catalán ha reconocido que las bajas por lesión del escolta Kevin Punter y el base Tomas Satoransky "son sensibles", pero ha avisado que irán "a muerte" en cada partido con los jugadores disponibles de la plantilla.

"El partido de mañana es muy importante para seguir con nuestra dinámica. El equipo está jugando muy bien y la mejor manera de llegar a la Copa es ganar los próximos partidos", ha insistido.

No obstante, Parra ha reconocido que ganar al París, antepenúltimo clasificado, no será fácil: "Deberemos estar muy concentrados porque es ese tipo de partidos en los que no te sientes cómodo".

En este sentido, ha analizado que el conjunto francés "juega muy rápido, a muchas posesiones", y que, además, "castiga las pérdidas con transiciones rápidas". EFE

