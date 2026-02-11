Espana agencias

Flick niega que la senda del Barça en Copa haya sido plácida: "Que le pregunten al Madrid"

Barcelona, 11 feb (EFE).- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha negado que la senda del Barcelona hacia las semifinales de la Copa del Rey haya sido plácida, por no haberse enfrentado aún a ningún equipo de LaLiga EA Sports, y ha rematado: "Y si no, que se lo pregunten al Real Madrid".

Ante la insistencia de los periodistas presentes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick ha aclarado que su mención al eterno rival, apeado precisamente por el Albacete, rival del Barça en cuartos, es un recordatorio de que "también hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera que han hecho una labor fantástica".

"No sé qué es más fácil. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro, el Betis y el Valencia, y los resultados fueron más amplios. Se trata de respetar a los rivales, que también se han clasificado y han demostrado la calidad para ganar contra los equipos de Primera", ha reflexionado.

El Barcelona visitará este jueves al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey con las ausencias en ataque de Raphael Dias 'Raphinha' y de Marcus Rashford, y Flick ha remarcado que tiene "una idea muy clara de quién jugará", alguien que "lo está haciendo bien", pero no ha revelado su identidad.

"Marcus no ha podido entrenar. Tiene dolor y hay que ocuparse. Con Raphinha hay que ir paso a paso. Es un jugador que siempre lo da todo y lo tenemos que cuidar. No estoy contento con esta situación porque lo necesitamos, pero tenemos que gestionar lo que tenemos. Nosotros nos crecemos en las situaciones complicadas", ha valorado.

El técnico alemán ha elogiado a su próximo rival: "Jugamos contra un equipo fantástico. En el partido contra el Betis (en Sevilla) me sorprendió mucho lo bien que jugó, su estilo. Simeone está haciendo un gran trabajo. Será un partido duro".

Respecto a las recientes críticas de los jugadores del Atlético sobre el estado del terreno de juego del Metropolitano, Flick ha respondido: "Tenemos que jugar. Si es así (su mal estado), no es algo bueno. Hay que cuidar el campo y en España siempre están en perfectas condiciones. Espero que mañana esté mejor que la última vez".

Por otra parte, el entrenador del Barcelona ha reiterado su apoyo a Ronald Araujo, quien ha reaparecido recientemente tras lidiar con unos problemas de salud mental.

"Se ha abierto y lo hemos apoyado con todo lo que hemos podido. Abrirse así significa que eres fuerte. En el fútbol es mucho de mentalidad y enfocarse en ganar. Algún día hablaré de todo. Cuando dice que estuvo un año y medio así... Es importante cuidar a los jugadores. Hay que pensar en ello. Como entrenador, tienes que tomar responsabilidad sobre todos los jugadores, también los rivales, y no solo en lo que es mejor para ti", ha comentado.

El entrenador de Heidelberg también se ha referido al rendimiento de Jules Kounde: "Somos humanos y quizás no tiene siempre el mejor día, pero siempre lucha e intenta nivel a su mejor nivel. Me gusta lo que veo, su actitud y mentalidad".

Por último, Flick ha subrayado que está "contento" con Lamine Yamal, porque sabe "gestionar su situación" fuera del terreno de juego y, además, "en el campo sabe decidir los partidos, golpear la pelota en la dirección adecuada, y sus regates siempre gustan a los amantes del fútbol".

"Para mí lo mejor es el hambre que tiene, siempre quiere más, y aún puede mejorar mucho", ha apostillado. EFE

