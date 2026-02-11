Feijóo acusa a Sánchez de "mentir" e "insultar a las víctimas" de la tragedia de Adamuz: "Váyase de una vez"

Alberto Núñez Feijóo aseguró durante el debate sobre los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida que, de producirse un cambio en el Gobierno, se realizará una auditoría integral del sistema ferroviario y se revisarán todas las decisiones y advertencias que fueron ignoradas en su momento. Esta declaración se dio en el contexto de un enfrentamiento parlamentario marcado por las consecuencias del accidente de Adamuz, donde fallecieron 47 personas, y por la exigencia de responsabilidades a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Según reportó el medio, Feijóo reclamó "transparencia y respeto a las víctimas" y subrayó que "España merece un Gobierno que respete a sus ciudadanos, incluso a aquellos que ya no están".

Durante su intervención en el Congreso, Feijóo acusó a Sánchez de “mentir” y de “insultar a las víctimas” del siniestro de Adamuz, responsabilizándolo directamente de la tragedia. Tal como publicó el medio, el líder popular efectuó un llamamiento para que el jefe del Ejecutivo “deje de hacer el ridículo”, abandone su cargo y asuma el papel de opositor. Expresó: "Deje de insultar a las víctimas. Deje de tomar el pelo a los españoles. Si lo que quiere es hacer oposición al PP, váyase de una vez y haga oposición al PP".

Las críticas de Feijóo se intensificaron en su respuesta al presidente, señalando que Sánchez no ofreció disculpas ni adoptó ninguna medida para depurar responsabilidades tras los dos accidentes, según detalló la publicación. Remarcó que en caso de que el Partido Popular acceda al poder, se investigará a fondo el funcionamiento del sistema ferroviario y se auditarán tanto sus decisiones como las advertencias desoídas. Feijóo concluyó afirmando que Sánchez “no debe volver al Congreso de los Diputados”.

En el intercambio, Feijóo también reprochó a Sánchez por centrar su discurso en criticar a la oposición, relegando la atención debida a las víctimas del accidente. Según reflejaron diversos medios, Feijóo calificó de “repugnante” esta actitud y sostuvo que la política debe servir para atender las necesidades de los ciudadanos. Ante la bancada popular, el líder conservador afirmó: "España no se merece un presidente como usted".

Durante el debate, Feijóo dirigió también comentarios al diputado Gabriel Rufián, de quien afirmó que “es un mejor portavoz del Partido Socialista que el ingeniero López”, en referencia al miembro socialista Patxi López. Hizo referencia a la intervención de López en términos irónicos, y manifestó su reconocimiento por la supuesta aportación técnica al debate.

El dirigente del PP responsabilizó a Sánchez por la designación de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, recordando que Ábalos terminó encarcelado y que, posteriormente, el cargo fue ocupado por Óscar Puente, a quien Feijóo describió como “tuitero polemista”. Según reportó el medio, Feijóo criticó la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la falta de inversión en mantenimiento de infraestructuras, recalcando que los avisos y noticias sobre el estado de las vías “no se atendieron”.

Al meterse en aspectos organizativos, Feijóo aseguró que la supresión de la Dirección General de Seguridad y la sustitución de su responsable por el director de gabinete aumentó los problemas. También afirmó que el Comité General de Seguridad no se ha reunido en el año 2025, y señaló que entre los empleados de ADIF “hay desesperación” debido a la gestión actual.

Sobre el accidente de Angrois, sucedido en Galicia en 2013, Feijóo refutó la defensa de Sánchez, apuntando que existe un condenado, el maquinista, por exceso de velocidad, pero añadió que la curva donde ocurrió el accidente “la diseñó el PSOE". Según consignó el medio, cuestionó si se investigaría a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, usando el argumento de su cargo y un accidente en la región.

Durante la sesión del Congreso, las acusaciones mutuas continuaron incluso después de seis horas de debate, particularmente en la sesión de control al Gobierno. En esta ocasión, Sánchez sostuvo que su Gobierno “es responsable y da la cara”, y que, a diferencia de Mariano Rajoy —expresidente al momento del accidente de Angrois—, él sí ha comparecido públicamente tras tragedias de este tipo. Sánchez recalcó que Rajoy “no compareció una sola vez” por el accidente de Angrois e indicó que tampoco lo hizo la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y que la comisión de investigación en el Parlamento de Galicia fue cerrada bajo la gestión del PP.

Por su parte, Feijóo replicó que Rajoy sí compareció en las Cortes el 7 de agosto de 2013, y recordó que el entonces dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba no pidió su dimisión. Añadió que recibió a Rubalcaba ese año en Galicia y que este “sabía perfectamente que el presidente de la Xunta no tiene ninguna responsabilidad en un accidente ferroviario”. Al concluir su participación, Feijóo acusó de nuevo a Sánchez de “mentir en todo momento”.

La sesión transcurrió bajo un ambiente de tensión, con intercambios constantes de reproches vinculados a la gestión, la responsabilidad política y la transparencia en torno a los accidentes ferroviarios. El debate dejó en evidencia la fractura entre los principales partidos en torno a la asunción de responsabilidades y la atención a las víctimas de las tragedias ferroviarias recientes. Hazañas como la revisión de protocolos, la auditoría de la red ferroviaria y el esclarecimiento de la toma de decisiones figuran entre las promesas de cambio reclamadas por los grupos de la oposición, según reportó el medio.