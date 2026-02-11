El PP registra de nuevo la Ley del Suelo y antiokupas para su debate en el Congreso

Madrid, 11 feb (EFE).- El PP ha registrado de nuevo en el Congreso la reforma de la Ley del Suelo para incrementar la construcción de viviendas y la Ley antiokupación con el objetivo de que "los okupas salgan 24 horas antes de haber entrado", ha explicado el diputado del principal partido de la opisición Sergio Sayas.

En una interpelación en el Congreso a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, Sayas ha criticado la "política de postureo" de la ministra y ha criticado que en España existen 79.000 viviendas "okupadas" mientras "no se ha construido ni una sola vivienda" por parte del Gobierno.

Sayas ha defendido que el plan de Vivienda del PP pasa por cuatro ejes: suelo para construir vivienda; el plan Prepara para que los jóvenes ahorren impuestos sobre el dinero que se destinará a comprar vivienda; rebajar el IVA del 10 % al 4 % en la compra de vivienda nueva y seguridad jurídica.

El diputado del PP ha denunciado que Rodríguez diga que "no le gusta polemizar porque lo único que hace es atacar a las comunidades autónomas que no gobierna".

Asimismo, ha criticado que el PSOE retirara del Congreso la reforma de la Ley del Suelo antes de debatirla, una situación que, a su juicio, es "sectaria y antidemocrática".

Por su parte, la ministra ha insistido en que el de la vivienda no es un problema exclusivo de España y ha afirmado que el Gobierno ha multiplicado por ocho la inversión en ivienda y ha triplicado el dinero a disposición de las autonomías.

Asimismo, ha instado a las comunidades autónomas, sobre todo Madrid, a que congelen los precios del alquiler, "algo que hoy es ley" y ha garantizado su legalidad.

"La gestión del Gobierno se resume en la convicción de que de esta crisis solo saldremos si dejamos de considerar la vivienda como activo económico para consagrarla como derecho", ha concluido. EFE