El PP ataca a un PSOE que "no para de hundirse" y Montero ve a Feijóo "engullido" por Vox

Madrid, 11 feb (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha arremetido este miércoles contra el PP, al que ha pronosticado que quedará "engullido" por Vox tras "surfear" sus métodos, a lo que los populares han respondido recordando el "batacazo" electoral en Extremadura y Aragón.

"Ustedes no paran de hundirse", le ha espetado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, quien ha recordado que su partido creció cuatro puntos en los comicios de Extremadura y perdió "un puntito" en Aragón.

Y tras recordar que el candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "dimitió" tras sacar el 25 % del voto y la de Aragón, Pilar Alegría, se "atrincheró" con el 24 %, ha preguntado a Montero por qué porcentaje va a dimitir cuando se celebren las elecciones en Andalucía.

"Su amado líder la manda a perder a Andalucía y encima la achicharra para que vaya a defender allí un modelo de financiación injusto", ha añadido.

Montero ha considerado "vergonzoso" que Bendodo hable de porcentajes y dimisiones sin tener el "más mínimo respeto" a la democracia y a lo que puedan votar los ciudadanos.

Ha asegurado que el electorado progresista se movilizará para "quitar" al PP del Gobierno regional porque, entre otras cuestiones, están rechazando -ha dicho- una financiación autonómica que dará 5.700 millones de euros más al año a Andalucía.

Y ha añadido que hay que estar muy "desesperados" para hacer "exactamente" el mismo discurso de la ultraderecha, instando al "odio" y usando la "máquina del fango".

En la misma línea que Montero se ha pronunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha acusado al PP de estar más cerca de la ultraderecha de Vox que del PSOE, de esparcir bulos y por -ha añadido- aceptar la democracia solo cuando ellos gobiernan.

Ha sido en respuesta al secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha cargado contra el Ejecutivo por la salida de prisión del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, en régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco.

Tellado ha denunciado que la concesión del régimen de semilibertad para Txeroki se debe a que el Ejecutivo ha pactado excarcelaciones a cambio de concesiones de Bildu.

"Están más cerca de Otegi que de (Felipe) González", ha dicho en referencia las palabras del expresidente del Gobierno, quien ayer criticó los pactos entre ambas formaciones.

En la sesión de control al Gobierno se han enfrentado además la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La parlamentaria popular ha traído a colación un reciente comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en el que se acusa al Ministerio de Asuntos Exteriores de intentar que determinados periodistas "sean apartados" de las coberturas de este departamento.

La diputada ha acusado a Albares de pedir "la cabeza" de la corresponsal diplomática de Europa Press y de refugiarse en las redes para no rendir cuentas: "al final -ha dicho- resultará que el verdadero tecnodéspota no está en Sillicon Valley, sino en el Palacio de Santa Cruz (sede del Ministerio)".

Albares ha replicado que se trata de un bulo, desmentido "oficialmente" por su departamento, y ha recalcado que en el Ministerio "no se veta a nadie", sin embargo -ha añadido- los periodistas condenaron a Álvarez de Toledo "tajantemente" por sus intimidaciones a la prensa. EFE