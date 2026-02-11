El juez da un ultimátum de 10 días a Ryanair para retractarse de su campaña contra eDreams

Barcelona, 11 feb (EFE).- Un juzgado de Barcelona ha dado un ultimátum de diez días a la aerolínea Ryanair para que cumpla con la sentencia que le obligaba a retractarse de las afirmaciones públicas contra la agencia de viajes eDreams, a la que acusó de cometer "actos de piratería" y de estafar a la gente.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona vuelve a ordenar a Ryanair que cese cualquier tipo de afirmación o insinuación contra eDreams que dé a entender a los consumidores que la empresa "engaña, estafa", comete "actos de piratería" o que ofrece actividades ilícitas o ilegales; y a retractarse públicamente.

De no hacerlo en el plazo de diez días, el juzgado le impondrá una multa por cada mes que transcurra sin efectuar lo requerido y, además, le pide a Ryanair que no siga incumpliendo la condena puesto que, de lo contrario, "podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial".

De esta forma, el juzgado insta a que se cumpla con la condena que le impuso en julio de 2025 a Ryanair tras una campaña contra el servicio Prime de eDreams, que calificaba de "ilegal", por lo que, a juicio de la aerolínea, "debería ser prohibido", y se refirió a la empresa de viajes con las expresiones antes mencionadas.

Ryanair desarrolló una campaña contra las agencias de viajes en línea, entre las que se incluye eDreams, en la que afirmó que estas aplicaban "sobreprecios" y a las que calificó como "piratas", que "estafan" y que también "engañan a los consumidores".

La sentencia, que ha sido recurrida, obligaba a la aerolínea a publicar en su web corporativa y redes sociales que ha sido condenada por estos hechos y que se retracta públicamente de las afirmaciones vertidas contra la agencia de viajes en línea.

"Ryanair reconoce que eDreams Prime es un servicio de suscripción legítimo que ofrece a los consumidores ahorro en vuelos, hoteles, paquetes y alquiler de coches", recoge el mensaje, que el juez obliga a la aerolínea a hacer público en sus principales canales de comunicación, en los que deberá permanecer publicado seis meses.

En un comunicado, eDreams ha afirmado este miércoles que "la escalada legal es consecuencia de la desobediencia persistente por parte de Ryanair" a la sentencia que condenó a la compañía en julio de 2025 por competencia desleal.

eDreams ha calificado de "desafío continuado" y de "un nuevo quebrantamiento" la actuación de la aerolínea.

La campaña contra eDreams se llevó a cabo a través de la web corporativa de la compañía aérea, de entrevistas en medios de comunicación y con mensajes en sus perfiles en las redes sociales. EFE