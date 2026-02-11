El Gobierno catalán avisa que el episodio de viento puede ser el más importante en 20 años

Barcelona, 11 feb (EFE).- El Govern ha enviado por primera vez un Es-Alert a los móviles de toda Cataluña por fuertes vientos ante un episodio que podría ser el "más importante de los últimos 15 o 20 años" y que conllevará que este jueves el servicio ferroviario de Rodalies funcione con limitación de velocidad y con supervisión de las vías.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha comparecido esta tarde en rueda de prensa tras una nueva reunión del Comité Técnico del plan VENTCAT junto a representantes de Protección Civil de la Generalitat, del Servicio Metereológico de Cataluña, del Servicio Catalán de Tráfico y de Bombers de la Generalitat, para informar de las medidas adoptadas por el Govern y de las previsiones de este episodio de vientos de gran intensidad.

Sobre las 18:20 horas, el Govern ha enviado a los móviles un Es-Alert, el primero que se lanza a toda Cataluña por fuertes vientos, que en muchos puntos del territorio pueden llegar a un nivel de riesgo máximo, de 6 sobre 6: "Esto es un elemento que marca la diferencia", ha subrayado la consellera.

En este Es-Alert, el Ejecutivo catalán ha comunicado a los ciudadanos la suspensión mañana jueves de la actividad escolar, universitaria y deportiva, así como de la atención sanitaria no urgente, y del cierre de los espacios naturales.

En el mismo, se aconseja además evitar desplazamientos "innecesarios y prescindibles", priorizando el teletrabajo.

El Govern advierte de que este temporal de viento podría ser el "más importante de los últimos 15 o 20 años", tras el sufrido en 2009, que azotó Sant Boi de Llobregat, o el de 2014, que afectó a las dos comarcas del Vallès, el Occidental y el Oriental.

Ante esta situación "excepcional, que se prevé complicada" y con un "nivel máximo de peligro", Parlon ha pedido a la ciudadanía "extremar la precaución" por la posible caída de muros, señales, semáforos u otros objetos de fachadas y edificios.

La consellera ha informado de que Rodalies ha decidido mantener la circulación de los trenes, aunque con limitación de la velocidad y con la supervisión de la vía ante posibles incidencias, como caídas de árboles o de catenarias.

Los autobuses que realizan rutas complementarias al servicio de Rodalies también se mantendrán mañana jueves, aunque, si hay alguna situación de peligro, ha dicho Parlon, se tendrían que paralizar.

En cuanto al tráfico, los camiones y autocares deberán circular por el carril derecho y tendrán prohibido realizar adelantamientos.

El cuerpo de Bombers de la Generalitat ha reforzado su dispositivo en todas las regiones de emergencias ante este episodio de viento, que tendrá dos picos: uno mañana, con vientos de poniente y con rachas que pueden superar los 108 km/h, y, tras una tregua el viernes, el sábado regresará este episodio meteorológico con vientos del oeste.

Mañana, jueves, el temporal de viento incidirá sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, es decir, en ciudades densamente pobladas, y en las comarcas de Tarragona.

Hasta las 16.00 horas de esta tarde, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 829 relacionadas con el viento, aunque sin que se haya registrado ninguna incidencia remarcable. EFE