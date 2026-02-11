El entrenador del Ademar León resalta la calidad individual del Granollers

León, 11 feb (EFE).- El entrenador del Ademar León, Daniel Gordo, destacó este miércoles la calidad individual de los jugadores del Granollers, su próximo rival en liga, al que visitará el próximo viernes.

"Pocos equipos de la liga son capaces de llevarse jugadores del Barcelona como Pablo -Urdangarín-, Bruno Reguart o Juan -Palomino- y contar con los internacionales Marcos Fis o Adrià Figueras, un proyecto claro de equipo", comentó durante una comparecencia informativa.

Por todo ello, el equipo ademarista tendrá que mostrar "la mejor versión y funcionar todos al 120 por ciento, porque desde la intensidad y concentración "somos muy buen equipo", añadió desde el recuerdo de las visitas a la pista vallesana, donde han conquistado varias victorias y sendos empates las últimas temporadas.

Gordo está convencido de que este febrero, tras el arranque de la segunda vuelta con victoria ante el Cangas, deben presumir "de todo lo bueno que está haciendo el equipo", ya que, tras visitar al Granollers, recibirán al Bidasoa Irún en la siguiente jornada, un rival por las plazas europeas.

Sobre la anunciada marcha del capitán ademarista Rodrigo Pérez, que se suma a la ya conocida del propio técnico, ambas tras rechazar la oferta de renovación, y del extremo Darío Sanz, con destino al Stuttgart alemán, Gordo se mostró convencido de que el Ademar "seguirá siendo de los mejores equipos", al que tanto técnicos como jugadores quieren ir. EFE

fps/rjh/cmm