El Consejo Escolar pide bajar más las horas docentes en centros públicos y en concertados

Madrid, 11 feb (EFE).- El Consejo Escolar del Estado (CEE) aboga porque la nueva ley que reducirá las ratios en las aulas y la jornada lectiva del docente vaya más allá y establezca reducciones aún mayores en las horas y que esta medida se aplique no solo a los centros públicos, sino también a los privados concertados.

Según la ponencia elaborada por la Comisión permanente del CEE, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, el Consejo Escolar se muestra de acuerdo con una rebaja de ratios de hasta 22 alumnos en primaria y de hasta 25 en secundaria, pero aboga por bajar ratios vinculadas al alumnado con necesidades educativas de todo tipo.

En este sentido señala que "no debe superarse el número de 3 alumnos o alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo o de necesidades educativas especiales por unidad escolar".

El anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en la educación no universitaria, aprobado en noviembre, contempla que solo el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) compute como dos plazas.

No obstante, el Gobierno se comprometía a elaborar un índice de vulnerabilidad socioeconómica que sirviera para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presenten una situación de especial complejidad.

El pleno del Consejo Escolar del Estado se reúne mañana para debatir este informe y votar las diferentes enmiendas que la comunidad educativa ha presentado a la norma, que por otra parte contempla que el horario lectivo de los docentes sea de un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 horas en secundaria.

De momento el CEE estima que "deberían establecerse mayores reducciones horarias y que debería especificarse que se dotará a los centros del profesorado necesario para que esa reducción horaria por docente en ningún caso pueda suponer una reducción en los programas y apoyos del centro".

"De igual manera, considera que una medida de este tipo ha de extenderse al profesorado que presta el servicio público de la educación a través de los centros privados concertados", señala.

También recomienda concretar los conceptos horarios del profesorado que debieran considerarse lectivos y pide agilizar el calendario de aplicación de esta ley, que es progresivo y cuya entrada en vigor de forma completa sería para el curso 2031-2032.

"Que el calendario de aplicación de esta norma se desarrolle en todas las enseñanzas, etapas y niveles educativos en el menor tiempo posible", puntualiza el Consejo Escolar después de que el Ejecutivo haya propuesto que la rebaja de ratios comience en el curso 2027-2028 en infantil y primaria, al curso siguiente en secundaria y al año siguiente en bachillerato.

El Consejo Escolar añade en su informe que la ley se complemente con otras medidas como la subida de nivel para adaptar el cuerpo de maestros al mismo nivel A1 del profesorado.

También establecer una jubilación específica docente anticipada y gratificada para todo el profesorado de centros sostenidos con fondos públicos, regular la salud laboral docente teniendo en cuenta también los riesgos psicosociales, reducir la burocracia y la sobrecarga de trabajo y reformar los procesos de ingreso y acceso.

Algunas de las enmiendas que se votarán mañana se refieren precisamente a generalizar las reducciones horarias del profesorado mayor de 55 años, a establecer que el profesorado interino y sustituto pueda cobrar en verano y se le compute el tiempo de servicio de los periodos vacacionales o a ampliar a todo el profesorado la posibilidad de acogerse a jubilación voluntaria a partir de los 60 años.

La reunión del pleno del CEE estaba prevista para diciembre de 2025 pero la fecha se pospuso a la espera del nombramiento de la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que por primera vez presidirá esta sesión. EFE