El Ceuta pide a LaLiga jugar el 24 de febrero el partido aplazado con el Córdoba

Ceuta, 11 feb (EFE).- La AD Ceuta ha solicitado oficialmente a LaLiga disputar el 24 de febrero el partido aplazado ante el Córdoba, correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), que no pudo celebrarse este pasado domingo debido a las adversas condiciones meteorológicas.

El encuentro, que estaba fijado para las 16.15 horas en el estadio Alfonso Murube, se aplazó porque el mal tiempo impidió el desplazamiento del conjunto cordobesista a la ciudad autónoma con garantías de seguridad.

Según informaron fuentes del club ceutí, aunque en un primer momento el Ceuta no mostraba una preferencia clara por una nueva fecha, finalmente ha trasladado su deseo de jugar el encuentro el 24 de febrero.

Todo apunta a que el choque se disputará en la última semana del mes, ya sea el día 24 o el 25, si bien esta segunda opción coincide con el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica.

Por este motivo, el Ceuta prefiere adelantar el encuentro para evitar una posible merma de asistencia en las gradas del estadio Alfonso Murube.

En cualquier caso, LaLiga ha concedido de plazo hasta mañana a Ceuta y Córdoba para presentar sus propuestas, tras lo cual se dará a conocer de forma oficial la nueva fecha del encuentro.

El Ceuta jugará el 20 de febrero en casa frente al Granada, mientras que el Córdoba lo hará el sábado 21 contra el Almería, por lo que ambos equipos dispondrán de tiempo suficiente de recuperación para preparar el partido en el Alfonso Murube. EFE