El Alavés considera que el equipo mantiene "una trayectoria fantástica" en LaLiga

Vitoria, 11 feb (EFE).- El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, consideró que el equipo mantiene "una trayectoria fantástica" en LaLiga EA Sports y añadió que Eduardo Coudet está haciendo "un excelente trabajo".

El portavoz albiazul explicó en un desayuno informativo con los medios de comunicación la situación actual del Glorioso y valoró que "es uno de los mejores momentos de la historia" del equipo. Dijo que en este curso han estado "mucho más cerca de ganar partidos que de perderlos", aunque reconoció que tienen que hacer autocrítica con la intención de "ser mejores".

Apuntó que a pesar de recibir un montante importante por el traspaso de Carlos Vicente -en torno a ocho millones- no es necesario trasladarlo todo en jugadores, porque el club necesita invertir en instalaciones, recursos y estructura de la propia institución. "El gasto de un club no solo hay que focalizarlo en la plantilla", manifestó.

Sobre el regreso al equipo del defensa argentino Facundo Garcés, gracias a la suspensión cautelar por parte del Tribunal Arbitraje Deportivo de la suspensión que le impuso por la FIFA por irregularidades en su nacionalización como malayo, señaló que no sabe hasta cuándo podrán contar con él, cuando la FIFA concluya la sanción definitiva. "Lo disfrutaremos mientras esté", añadió.

Respecto a Mariano Díaz, apartado por el entrenador, Sergio Fernández espera que el delantero vuelva a convencer a Coudet. "Cometió un error subsanable", opinó.

No se mostró muy optimista sobre las renovaciones de Jon Guridi y Carlos Protesoni y aunque mantienen conversaciones con Antonio Blanco, Antonio Sivera y Ander Guevara, que finalizan contrato en 2027, no hay nada avanzado sobre su continuidad.

"A veces tenemos la obligación de vender", indicó Sergio Fernández, que añadió que "para ser sostenibles" tienen que "ser imaginativos".

Lamentó que algunos jugadores cedidos no hayan podido disfrutar de minutos, como Adrián Fernández, Jesús Owono o Hugo Novoa, pero lo consideró "parte de la formación y del aprendizaje", y respecto a Gustavo Albarracín, ahora en el NK Istra tras pasar por el Huesca sin apenas minutos, desveló que prefieren tener al jugador en un entorno "controlado".

Admitió que el estilo actual del equipo no demanda un extremo izquierdo y aseguró que no se han planteado un fichaje de este tipo en un mercado en el que ha salido Moussa Diarra al Anderlecht, con una opción de compra sobre el jugador por parte del equipo belga.

Mostró su preocupación por la renovación del acuerdo por la Ciudad Deportiva de Ibaia, dijo que avanza despacio, y matizó que no depende exclusivamente del Alavés, sino del momento sociopolítico de Vitoria.

El portavoz alavesista ve "posibilidades absolutas" en la salvación del equipo si siguen trabajando así y permanece la unidad.

Sergio Fernández acaba contrato este verano como director deportivo, pero no desveló su futuro a pesar de que le gustaría continuar.

"Mientras Josean Querejeta quiera que esté, yo estaré", afirmó el portavoz albiazul. EFE

jd/rmv/og