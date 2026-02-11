Espana agencias

Doce películas españolas y diez iberoamericanas competirán en el 29 Festival de Málaga

Málaga, 11 feb (EFE).- Doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos competirán del 6 al 15 de marzo en el vigésimo noveno Festival de Cine en Español de Málaga, que contará además con una sección oficial fuera de concurso con otras veintiún películas, de ellas diecinueve españolas y dos iberoamericanas.

Competirán las cintas españolas 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano; 'Mala bèstia', de Bárbara Farré; 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz, 'Pizza Movies', de Carlo Padial, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Estos largometrajes españoles anunciados este miércoles por el director del Festival, Juan Antonio Vigar, se suman a los ya avanzados por el certamen: 'Calle Málaga', de Maryam Touzani; 'Altas Capacidades', de Víctor García León; y 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde. EFE

