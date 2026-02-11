Espana agencias

Defensa asegura que la carga de trabajo de las fábricas de Santa Bárbara está garantizada

Madrid, 11 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha transmitido "tranquilidad" a los trabajadores de las factorías de la empresa Santa Bárbara en Trubia (Oviedo) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) al asegurar que la carga de trabajo está garantizada, a la vez que ha lamentado que el PP siembre dudas al respecto.

"Que los trabajadores de la compañía Santa Bárbara estén muy tranquilos porque la carga de trabajo está garantizada por los programas, pero también porque la huella industrial en Trubia y en Alcalá de Guadaíra también está garantizada", ha afirmado valcarce.

La secretaria de Estado ha comparecido este miércoles en la Comisión de Defensa del Senado, en la que ha respondido a preguntas de los senadores, a los que ha dicho que nunca se han dedicado tanto recursos a programas de defensa.

Valcarce ha recordado que el programa de modernización de los vehículos de combate de infantería Pizarro se adjudicó a Santa Bárbara el pasado mes de diciembre siguiendo el mismo procedimiento y con las mismas condiciones que los demás contratos de los Programas Especiales de Modernización que contempla el Plan Estratégico y Tecnológico de la seguridad y la defensa.

"¿A qué se está refiriendo usted, a que no le parece bien que el Ministerio de Industria prefinancie el programa Pizarro, del que es responsable la compañía Santa Bárbara?", le ha preguntado Valcarce al senador del PP Salvador de Foronda.

La número dos de Defensa ha recordado a los senadores que Santa Bárbara Sistemas, aunque es una compañía americana, tiene "fuertes intereses" en Asturias y en Sevilla. "Y nos preocupa que usted haya deslizado algún tipo de duda al respecto", le ha reprochado al senador popular.

La secretaria de Estado ha afirmado que tanto la factoría de Trubia como la Alcalá de Guadaíra "pueden tener la tranquilidad de su continuidad" por el programa Pizarro y porque, como socio del consorcio Tess Defence, también participa en el proyecto del blindado 8x8 Dragón.

"Y esto es absolutamente fundamental, además de otros contratos enormemente importantes que desarrollan fundamentalmente para el Ejército de Tierra", ha zanjado. EFE

EFE

