Cuatro meses antes, Guadalajara presume estar en el camino de un gran Mundial

Guadalajara (México), 11 feb (EFE).- A cuatro meses del inicio del Mundial 2026, el 11 de junio próximo, la sede de Guadalajara ha concluido o está a punto de terminar sus obras más importantes y se declara en camino de ser una gran sede de la cita mundialista.

En la parte final de su ampliación y proceso de mejora están los seis kilómetros de la carretera que conecta el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo con la ciudad, con ocho carriles, túneles de salida y entrada a la terminal aeroportuaria y al Periférico para tener acceso a otras vías de la urbe.

De acuerdo a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Jalisco, esa vía es vital para agilizar la llegada y salida de los equipos y de los visitantes, entre quienes están tres millones de turistas.

El aeropuerto de la ciudad hizo una inversión de 22 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) para ampliar y mejorar sus instalaciones y recibir al menos medio millón de personas más durante el mundial.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico construyó una segunda pista de aterrizaje de 3.538 metros de largo, que aumentó la capacidad de despegues y aterrizajes entre 50 y 70 por ciento y permitirá su operatividad las 24 horas.

Además, cuenta con un edificio multiusos con centro comercial y un hotel, mejores zonas de acceso de vehículos y renovación de vías internas para evitar la congestión en llegadas y salidas.

Las autoridades estatales anunciaron la conclusión de adecuaciones en infraestructura para el Fan Fest que estará en tres plazas públicas en el centro histórico de la ciudad para albergar a cerca de 40.000 personas diarias durante los 40 días de actividades del Mundial.

La glorieta de la Minerva, uno de los símbolos de la ciudad, tuvo una remodelación de sus instalaciones eléctricas e hidráulicas, y ampliación de los carriles al lado, además de adecuar el acceso para que los visitantes puedan conocerla de cerca y tomarse fotografías.

Este punto de la ciudad está ubicado en una de las vías de acceso al Estadio Guadalajara y es el lugar donde los hinchas celebran el triunfo de los equipos locales o de la selección mexicana.

Entre las obras pendientes, está la construcción del tren eléctrico que saldrá desde el aeropuerto hasta otros puntos de la ciudad y que tiene avance de 90 por ciento e iniciaría pruebas en marzo próximo, para comenzar su operación antes del 15 de mayo.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 104 partidos del Mundial. Es la tercera ocasión que esta urbe es sede tras recibir los mundiales de 1970 y 1986.

Este verano, la urbe será escenario de cuatro partidos de la fase de grupos; Corea contra un equipo europeo aún no decidido, el 11 de junio; México-Corea, el 18; Colombia ante un rival aún no clasificado, el 23 y Uruguay-España, el 26. EFE

