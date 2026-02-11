Espana agencias

Cronología de la Superliga

Madrid, 11 feb (EFE).- El proyecto de la Superliga de fútbol, una competición europea de los principales clubes del continente, ha acabado casi cinco años después de ser propuesta con el acuerdo suscrito este miércoles por la UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y su hasta ahora único valedor, el Real Madrid.

La Superliga se concibió como una competición alternativa impulsada por doce clubes del continente -entre ellos Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur- que fue anunciada oficialmente el 18 de abril de 2021.

Su objetivo era crear un torneo con hasta veinte equipos, partidos entre semana y un formato dividido en grupos, como una nueva opción frente al sistema de la UEFA, alegando la necesidad de un modelo económico más estable.

El proyecto, impulsado por la empresa A22 Sports Management y constituido legalmente como European Super League Company, generó una fuerte oposición de la UEFA, la FIFA y numerosos gobiernos.

Tras el abandono de la mayoría de los clubes fundadores, solo el Real Madrid y el Barcelona continuaron defendiendo la iniciativa. El pasado 7 de febrero, el Barça anunció su desvinculación de la Superliga y hoy el club blanco ha alcanzado un acuerdo con la UEFA y los clubes europeos por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, poner fin a la misma.

Esto son los principales acontecimientos en torno a la Superliga:

= 2021

- 18 abril.- Los doce grandes clubes que promueven la competición oficializan su proyecto. Se abre una guerra entre los estamentos implicados. En enero, el diario The Times había publicado un extenso dossier con detalles del proyecto.

- 20 abril.- Tras la respuesta contraria de muchos aficionados y del Gobierno británico los seis equipos ingleses abandonan el proyecto. Mientras, un juzgado de Madrid adopta medidas cautelarísimas para que ninguna acción en España impida la puesta en marcha de la Superliga.

- 21 abril.- Atlético de Madrid, Inter de Milán y Milan también abandonan la Superliga, en la que solo permanecen Real Madrid, Barcelona y Juventus.

- 7 mayo..- La UEFA aprueba medidas de reintegración para los nueve clubes que abandonaron el proyecto.

- 25 mayo.- La UEFA abre procedimiento disciplinario a los tres clubes que siguen, pero lo suspende temporalmente el 9 de junio hasta que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

- 30 julio.- El TJUE ordena a la UEFA suspender las acciones contra los tres clubes que siguen en el proyecto y anuncia que revisará la posición de monopolio de esta.

- 16 agosto.- La Asociación Europea de Clubes (ECA, por sus siglas en inglés) reincorpora a los nueve clubes que abandonaron el proyecto de Superliga.

- 26 octubre.- La Comisión de Cultura del Parlamento Europeo aprueba un informe en el que se opone a la Superliga, por considerarla contraria a la política deportiva de la UE.

- 30 noviembre.- Los ministros de Deportes de la UE aprueban por una unanimidad una resolución que pide se proteja al deporte organizado de amenazas de competiciones cerradas.

= 2022

- 6 junio.- El Juventus comunica por carta al Real Madrid y al Barcelona que abandona el proyecto de Superliga.

- 15 diciembre.- El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante en las competiciones del fútbol europeo al bloquear con la amenaza de sanciones la creación de un torneo alternativo como la Superliga.

= 2023

- 21 diciembre.- La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

= 2024

- 7 febrero. 26 de los 27 Gobiernos de la UE, salvo España, firman la declaración conjunta contra la Superliga.

- 27 mayo.- En España, se conoce la sentencia del Juzgado número 17 de lo Mercantil de Madrid que señala que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio y deben "cesar en sus conductas anticompetitivas".

= 2026.

- 7 febrero.- El Barcelona anuncia su desvinculación de la Superliga.

- 11 febrero.- La UEFA, los clubes europeos y el Real Madrid anuncian acuerdo por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, una vez que esos principios sean ejecutados e implementados". EFE

