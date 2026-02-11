Castilla-La Mancha eleva a nivel 2 la alerta por inundaciones en toda la región

Toledo, 11 feb (EFE).- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 2 (gravedad media) el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Pricam) en toda la región, por las malas previsiones meteorológicas.
Según han informado a EFE fuentes del Gobierno regional, el Pricam se ha activado en fase de emergencia operativa 2 en toda la región a las 12:05 horas de este miércoles, "como consecuencia de las previsiones desfavorables de la evolución de la emergencia que afectan a toda Castilla-La Mancha".
Con la activación de esta nueva fase, se posibilita la solicitud de medios extraordinarios, de fuera de la propia comunidad autónoma. EFE
Últimas Noticias
La (im)posible abstención del PSOE, una nueva pieza en el difícil puzle extremeño
El PP registra de nuevo la Ley del Suelo y antiokupas para su debate en el Congreso
El PSOE y el Gobierno descartan la abstención en Extremadura para investir a Guardiola
Abren pieza separada de acción popular por las personaciones en el siniestro de Adamuz
El presidente de Adif dice que es el momento de seguir prestigiando el ferrocarril
MÁS NOTICIAS