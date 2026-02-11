Castilla-La Mancha eleva a nivel 2 la alerta por inundaciones en toda la región

Toledo, 11 feb (EFE).- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 2 (gravedad media) el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Pricam) en toda la región, por las malas previsiones meteorológicas.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno regional, el Pricam se ha activado en fase de emergencia operativa 2 en toda la región a las 12:05 horas de este miércoles, "como consecuencia de las previsiones desfavorables de la evolución de la emergencia que afectan a toda Castilla-La Mancha".

Con la activación de esta nueva fase, se posibilita la solicitud de medios extraordinarios, de fuera de la propia comunidad autónoma. EFE