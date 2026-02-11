Carles Manso: "Lo que más me preocupa es dejar de ser nosotros mismos"

Andorra La Vella, 11 feb (EFE).- Carles Manso, cabeza visible del equipo de trabajo técnico liderado por Gerard Piqué, no piensa en un cambio de estilo de juego después de sumar 5 puntos de los últimos 18 en juego y asegura que los más le . "preocupa es dejar de ser" ellos "mismos".

El FC Andorra visita el viernes (20.30 horas) al Almería de Joan Francesc Ferrer, 'Rubi' y lo hará sin el defensa central Edgar González por la conocida 'cláusula del miedo' ya que el de Sallent está cedido en el club del Principado por los andaluces.

Los andorranos llegan al partido después de la dolorosa derrota contra la Real Sociedad B por 1-2. "El primer día de la semana lo aprovechamos para mirarnos todos a la cara, pero no vamos últimoa a 15 puntos de la salvación. Por tanto, aún no estamos en una situación dramática. De momento, nos toca estar aquí hasta que no pongamos orden en el proyecto. Hemos hecho autocrítica".

El Almería ya visitó el 6 de diciembre el Nou Estadi de la FAF y se impusieron por 1-2 con doblete de Sergio Arribas. "No hace mucho jugamos contra ellos y ya vimos todo su potencial. Arriba tienen mucha pólvora y muchos de ellos podrían jugar en primera división".

Además elogió al equipo dirigido por 'Rubi'. "Aprietan muy arriba y sacan bien el balón desde atrás. Será un partido de tú a tú y nos tocará tener un punto de madurez para conseguir los tres puntos".

Y no piensa en hacer cambios de estilo de juego. "Tenemos un modelo concreto y particular. Ahora nos pasa que cuando no dominamos el partido tenemos sensación de frustración como si el guión del partido nos lo moviera y parece que todo sea negativo. No nos tenemos que frustrar y seguir apostando por nuestra esencia. Así nos acercaremos a volver a sumar tres puntos".

El egarense realizará cambios. "Es posible. Hay jugadores que no estamos siendo justos con ellos y es obvio que necesitan tener más minutos".

Además, valoró la baja obligada de Edgar González, ex-Almeria. "Afectará su baja, pero sin él también hemos jugado buenos partidos. Él es un jugador experimentado que conoce muy bien el Almeria. Nos ayudará con sus consejos y también nos servirá el partido para que otros se reivindiquen".

Carles Manso, que volvió a contar con la presencia de Gerard Piqué durante el entrenamiento, se plantea repetir la defensa de tres centrales que utilizó contra el Castellón. "Allí jugamos bien los primeros 30 minutos y con la defensa de tres. Nos permite ser más verticales, pero el Almeria es diferente al Castellón ya que son más combinativos arriba".

Y luego habló de nombres propios. Como por ejemplo Marc Cardona que ya debutó contra la Real Sociedad B. "Queremos ir poco a poco con él porque en Las Palmas estaba entrenando al margen y no le queremos cargar para que no se lesione. Hemos intentado gestionar sus minutos. Tiene muchas ganas de ayudarnos y nos ayudará mucho en este tramo de temporada".

De la pérdida de importancia del extremo coreano Min-su también habló Carles Manso. "Encaja en el FC Andorra, pero hay jugadores en su posición que están bien y necesitamos su mejor versión y no sólo de él sino de todos", sentenció el egarense. EFE

