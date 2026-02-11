Espana agencias

Argentina y Brasil golean y se clasifican al hexagonal

Asunción, 11 feb (EFE).- Las selecciones femeninas de Argentina y Brasil se clasificaron este miércoles al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 de Asunción después de golear a Bolivia y Perú, respectivamente, y mantener el paso perfecto en el torneo juvenil.

La Albiceleste, que se impuso por 4-0 a una Bolivia que encaró el encuentro eliminada y sin puntos ni goles a favor, se adelantó en la pizarra con un certero cabezazo de Julia Vinhas a los seis minutos.

Mientras que en el minuto 11, la atacante Kishi Núñez transformó en gol un penalti que ella misma había provocado.

La delantera de Boca Juniors consiguió su segunda diana de la tarde apenas un minuto después, cuando con olfato goleador supo enviar al fondo de la red un balón que rebotó en el palo tras un remate lejano de la defensora Valentina Tesio.

El cuarto y definitivo gol argentino lo marcó a los 49 minutos Delfina Lombardi con un sutil golpeo desde dentro del área.

En el otro partido de la fecha, Brasil goleó por 0-6 a una selección peruana que aún podrá avanzar a la siguiente instancia si le gana a Ecuador en la última fecha del grupo.

La Canarinha anotó sus tantos por intermedio de Thay Vieira a los 6, María Nogueira a los 35 y 76, Adrielly De Souza a los 43, Dudinha a los 45+3 y Brendha Da Silva a los 79 minutos.

Brasil quedó en la cima de la zona por tener mejor diferencia de goles que Argentina.

El torneo, que reparte 4 billetes al mundial de la categoría de septiembre próximo en Polonia, continuará este jueves con los choques Venezuela-Chile y Paraguay-Colombia por la última fecha del Grupo A. EFE

