Álvaro Lemos vuelve con el grupo y podrá debutar ante el Valladolid

Granada, 11 feb (EFE).- El lateral Álvaro Lemos, quien ha llegado libre al Granada en este mercado invernal desde el Real Oviedo, volvió este miércoles a entrenarse con el grupo tras varias semanas de baja por lesión, por lo que podrá debutar como rojiblanco en el partido de este sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Real Valladolid.

La reincorporación de Lemos al trabajo al mismo ritmo que sus compañeros fue la principal novedad de la sesión desarrollada bajo la lluvia este miércoles por el Granada en su ciudad deportiva, que estuvo abierta en su totalidad a la prensa.

El veterano lateral de Santiago de Compostela, de 32 años, se lesionó al poco tiempo de empezar a ejercitarse con el Granada tras llegar al equipo libre procedente del Oviedo, con el que rescindió su contrato.

Esto le ha hecho faltar a los tres últimos partidos y a no poder debutar aún con el Granada, algo que podrá hacer en el choque del sábado ante el Valladolid, correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

El técnico José Rojo ‘Pacheta’ tendrá, en principio, la única baja para este partido del centrocampista Sergio Ruiz, que ha sido sancionado con dos encuentros tras ser expulsado por protestar estando en el banquillo en el pasado encuentro ante el Leganés.

Sergio Ruiz, que además arrastra problemas físicos, faltó al trabajo grupal en el entrenamiento de esta jornada junto al lateral Pau Casadesús, al extremo Sergio Rodelas y al delantero marroquí Mohamed Bouldini.

Estos tres últimos arrastran problemas leves derivados del amistoso jugado por el Granada este martes ante el Polissya Zhytomir ucraniano, en el que los granadinistas perdieron por 3-4, por lo que se espera que estén disponibles para el sábado frente al Valladolid. EFE

