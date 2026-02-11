Alertan de posibles fragmentos de plástico en preparados de carne para hamburguesas

Madrid, 11 feb (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este miércoles de la posible presencia de fragmentos de plástico en un preparado de carne picada de vacuno, en otro preparado de carne picada mixta (vacuno y cerdo) para hamburguesa, ambos de la marca Cárnicas Gallego.

Se trata del lote 6061 de las llamadas 'burger meat' picada de vacuno y 'burger meat' picada mixta, con fecha de caducidad 13/02/2026, presentados en bandejas de 240 y de 500 gramos; la Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

La Aesan ha conocido la alerta tras recibir una notificación de Aragón, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI); los datos publicados por la agencia han sido facilitados por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, según ha precisado la Aesan, en un comunicado. EFE