Abascal defiende la limpieza de Vox frente la corrupción de Sánchez, que "arruina y mata"

Madrid, 11 feb (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este miércoles la limpieza tanto de su partido como de él frente a la corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "arruina y mata".

"Está todo declarado (...), recibo cero de prostíbulos y cero de lo que tenía que ir a la vía del tren", ha asegurado Abascal ante el pleno del Congreso después de que Sánchez le haya acusado de propagar bulos y estar corrompido ya antes de gobernar, en una de sus réplicas más largas en el Congreso al líder de Vox.

Según ha dicho Abascal, el jefe del Ejecutivo intenta involucrarle en "la corrupción que le rodea" a él, pero ha recalcado: "No soy yo el que tiene al hermano imputado, a la mujer imputada y a toda la mafia del Peugeot metida en la cárcel".

Ante la acusación de Sánchez de que Vox ha dicho que el accidente de Adamuz (Córdoba) se debía a que el dinero se estaba destinando al mantenimiento de la red ferroviaria de Marruecos, ha mostrado una nota de prensa del Consejo de Ministros que recogía la concesión de 247 millones de euros a Marruecos y Uzbekistán para mejoras en trenes.

"¿Por qué miente?", le ha espetado y ha denunciado que Sánchez, el ministro Óscar Puente y el antecesor de este, José Luis Ábalos, fueron los primeros en llegar a "las mordidas que había en las vías con su corrupción y sus colocaciones".

Ha recalcado que a Sánchez no le importan los fallecidos en Adamuz, como, a su entender, lo demuestra que solo les haya dedicado 29 minutos en su comparecencia de este miércoles, su discurso "más breve".

También le ha reprochado su defensa del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur y le ha instado a que salga a la calle, "si es que se atreve", a explicárselo a los agricultores y ganaderos, que hoy han rechazado esta alianza durante una tractorada en Madrid. EFE

