Aagesen defiende en el Congreso las medidas del Gobierno para reducir costes energéticos

Madrid, 11 feb (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles en el Congreso las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir los costes energéticos, entre las que se encuentran el real decreto aprobado este martes que "defiende a los consumidores".

Aagesen ha asegurado que han "habilitado flexibilidad y mecanismos muy innovadores" que dan "mejor protección" a los consumidores y que entienden mejor la relación entre las comercializadoras y los usuarios.

La ministra ha puesto en relieve el abaratamiento de la energía respecto a 2018 y ha explicado que el Gobierno usa una transición energética para lograr reducir costes y que estos sean más competitivos para los consumidores.

Esta defensa de la labor del Gobierno se ha producido en respuesta a la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que preguntaba a Aagesen sobre el encarecimiento de la factura de la luz consecuencia de la operación reforzada tras el apagón.

La ministra también ha mostrado su interés en los consumidores industriales, para los que han "flexibilizado los contratos y la potencia contratada y que ahora pueden tener más de un punto de suministro, algo que pedía esa industria electrointensiva o industria más consumidora de energía".

Asimismo, ha querido resaltar que, según los últimos datos de Eurostat, los precios finales que pagan los usuarios españoles son un 10 % menores que la media de la Unión Europea y los consumidores industriales un 23 % menos. EFE

