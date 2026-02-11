30-30. Meritorio empate del Bada Huesca ante Recoletas Atco. Valladolid

Huesca, 11 feb (EFE).- Bada Huesca pudo salvar una derrota en el último instante en el que tuvo el último balón Valladolid para llevarse el triunfo pero no pudo anotar el gol que le daba la victoria tras un partido muy igualado y disputado, y con alternativas en el marcador.

Desde el comienzo del partido el Valladolid comenzó mandando en el partido aunque con exiguas diferencias, que rápidamente fueron contrarrestadas por el Bada Huesca que también empezó enchufado en el encuentro, e incluso se puso por delante (5-4) en el minuto 7 de la primera parte.

En el ecuador de los primeros treinta minutos los empates en el electrónico sería la tónica dominante, jugando el equipo oscense con mucha intensidad en defensa y acierto en los lanzamientos lo que le llevó a pedir tiempo al entrenador del Valladolid con el marcador dos abajo para sus intereses (9-7).

Dio resultado el tiempo solicitado por Pisonero ya que le dio la vuelta al marcador (11-13) y hasta el final en los que buscaban ir al descanso con el marcador a su favor los dos equipos tras una primera parte del encuentro que fue bastante igualada con alternativas en el marcador, y que se guardaba todo para los segundos treinta minutos.

Tras el descanso el entrenador del Bada Huesca solicitó tiempo porque Valladolid había adquirido una renta de tres goles (14-17) y no quería que se escaparan tan pronto y también dio sus frutos al equipo local (17-18) empezando otra vez el partido con las fuerzas igualadas con todo por decidir hasta el final.

Recoletas Atco. Valladolid no pudo sentenciar el partido cuando quiso pero sí que fue siempre por delante con uno o dos goles de ventaja a base de lanzamientos, y a veces en jugadas muy rápidas mientras que a Huesca le costaba muchísimo y tenia que trabajar lo indecible para anotar un gol y todo que se hacía bien por parte de Bada Huesca en fallos se echaba por tierra todo el trabajo.

Los cinco últimos minutos fueron de infarto, con un gol arriba el conjunto oscense con los dos equipos en busca de la victoria final, en el que los errores de los locales les llevaron a volver a estar por debajo en el electrónico (28-29) a falta de dos minutos para acabar el partido.

La última jugada la tuvo Valladolid que solicitó tiempo para preparar la última jugada del partido con empate en el marcador a 30 goles, y 26 segundos de posesión que no supo aprovechar en el último lanzamiento.

Ficha Técnica:

30 - Bada Huesca: Tekaya (po), Daniel Pérez (5), Fabricio (1), Moya (6), Suárez (8) Alfonso Rodriguez (1), Tchitombi (0), Charly Pérez (0), Parera (), Oscar García (1), Nenadic (0), Parera (1), Saa (0), Meris (2), Frank Cordiés (3), Samuel Cordiés (2), Casterad (po).

30 - ATV Valladolid: Bar (po), Da Silva (2), Karapalevski (4), Mohamed (3), Pér, Gey (2), Díaz (1), Serrano (4), Fodorean (2), Camino (2),Herrero (3) Jozinovic (1), Ferreira (4),Toledo (2), Carvahlo (0), Pérez (po).

Arbitros: Oyarzun y Zaragueta. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a Oscar García; y por parte Recoletas Atc. Valladolid a Fodorean, y Carvahlo.

Marcador cada cinco minutos: 3-3; 5-5; 9-7; 11-11; 12-13; 14-15 (Descanso);14-17; 19-20; 20-21; 24-23; 27-26; 30-30 (Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la ASOBAL Nexus Energía entre el Bada Huesca y Recoletas Atco. Valladolid, disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 1.067 espectadores. EFE

mp/asc