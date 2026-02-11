1-1. Victoria en los penaltis del Lazio; lesión de Pedro al borde del descanso

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El Lazio se sumó este miércoles al Inter, al Como y al Atalanta en las semifinales de la Copa de Italia, con el último de ellos como adversario ya programado, tras imponerse en la tanda de penaltis al Bolonia, el actual campeón, en un duelo con la lesión en el tobillo derecho de Pedro Rodríguez, que salió del campo sin poder apoyar.

El futbolista español se lesionó en el minuto 41. Se echó la mano a esta articulación, con gestos visibles de dolor, sin poder apoyar la pierna derecha cuando abandonó el terreno de juego apoyado en los hombros de dos miembros de los servicios médicos de su club para seguir con el tratamiento ya fuera del terreno de juego, sustituido por Tijjani Noslin.

Las pruebas determinarán el alcance de la dolencia, cuyas sensaciones son preocupantes, por la forma con la que abandonó el terreno y el dolor que presentaba en su tobillo.

Fue su recambio quien estableció el 1-1 al contragolpe en el inicio de la segunda parte para nivelar el 1-0 con el que el Bolonia se había adelantado al borde de la media hora con un cabezazo de Santiago Castro, solo en el área.

El octavo gol de la campaña para el atacante argentino de 21 años. Y el segundo en dos encuentros de la Copa de Italia.

Ya en la tanda de penaltis, tras el 1-1 final, Nuno Tavares marcó el primer lanzamiento del Lazio; Fergusson falló el primero del Bolonia, atrapado por Ivan Provedel; Boulaye Dia anotó de nuevo para el conjunto celeste; Thijs Dallinga hizo el 1-2 para los locales; Marusic mantuvo infalible al Lazio en el quinto tiro (1-3); Orsolini lanzó fuera con la derecha en el siguiente del Bolonia (1-3) y el Lazio sentenció con el penalti de Taylor (1-4).

El Lazio se medirá al Atalanta en las semifinales, mientras que el otro duelo corresponderá al Inter y al Como. EFE