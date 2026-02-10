Espana agencias

El ICAM se personará ante el TSJM en la causa contra la autorización a su centro universitario

Guardar

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se personará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el procedimiento abierto a raíz de la admisión a trámite de un recurso interpuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades contra la Orden 5465/2025, de 11 de noviembre, por la que se autorizó la adscripción del Centro Universitario ICAM (CUICAM) a la Universidad Complutense de Madrid.

En un comunicado, el Colegio ha destacado que quiere dejar constancia de su "pleno respeto institucional" hacia las actuaciones de las distintas administraciones públicas, así como de su voluntad de seguir colaborando con "transparencia, rigor y lealtad" con todas las instituciones implicadas.

Según ha remarcado, "la decisión de comparecer en el procedimiento responde al propósito de defender un proyecto de carácter estrictamente académico y profesional, fruto de una trayectoria consolidada de más de cuatro décadas en el ámbito de la formación jurídica especializada".

El ICAM ha defendido que desde 1986 han desarrollado "una actividad formativa continua dirigida a miles de profesionales del Derecho, y la creación del CUICAM representa la evolución natural de esa vocación docente, ahora en el marco del sistema universitario oficial".

En este sentido, el Colegio ha recordado que la figura de los centros adscritos a universidades públicas está plenamente reconocida y regulada en el sistema universitario español.

"Se trata de una modalidad consolidada, que en el curso 2024-2025 permite a más de 13.000 estudiantes cursar estudios superiores en la Comunidad de Madrid bajo esta fórmula, en los actuales 17 centros adscritos a las universidades públicas madrileñas", ha subrayado.

PROCEDIMIENTO REGLADO

El Colegio ha detallado que la autorización de la adscripción del CUICAM ha sido el resultado de "un procedimiento técnico, prolongado y reglado", en el que han intervenido múltiples órganos universitarios, administrativos y de evaluación de la calidad.

Según expone, "el papel del ICAM se ha limitado a impulsar y sostener el proyecto en los términos legalmente previstos, con el único objetivo de contribuir a la mejor formación de los juristas, sirviendo a la sociedad y al Estado de Derecho".

Con su personación, el ICAM busca "ejercer su responsabilidad institucional en defensa de un proyecto que considera plenamente conforme a la legalidad, coherente con su trayectoria formativa y alineado con los principios del sistema universitario público".

Finalmente, ha puesto en valor "el diseño académico del centro, concebido para integrar una sólida formación teórica con una intensa exposición práctica y un claustro de máximo nivel, formado por profesionales de la abogacía, magistrados, catedráticos y juristas de referencia, estrechamente vinculados tanto al ejercicio de la abogacía como al sector público".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AMP- La Audiencia Provincial pide al juez que aclare si ha recibido el escrito de Mouliaá renunciando a acusar a Errejón

El tribunal solicita al magistrado precisar si se presentó la petición de la actriz para desistir del caso contra el exdiputado y que indique si se ha resuelto el procedimiento, mientras una asociación mantiene la denuncia en el proceso

AMP- La Audiencia Provincial pide

Koldo pide que no se celebre el juicio de las mascarillas en el Supremo tras la renuncia al escaño de Ábalos

Koldo pide que no se

Fundación Mutualidad lanza una nueva edición del Lab Emprendimiento Jurídico para fomentar la innovación legal

Fundación Mutualidad lanza una nueva

El exjefe de Gabinete de Mazón niega estar encubriendo al expresidente y reitera que no dio órdenes a Pradas en la dana

José Manuel Cuenca rechaza cualquier tipo de encubrimiento al exmandatario valenciano, sostiene que su actuación se ajustó a la legalidad y afirma que no instruyó a la entonces consellera durante la catástrofe, en medio de fuertes cuestionamientos parlamentarios

El exjefe de Gabinete de

Condenado un hombre por delitos de lesiones y de odio a una mujer de etnia gitana y a su pareja

Condenado un hombre por delitos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España vuelve a empeorar en

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Un ertzaina divorciado y con hijos menores consigue que le permitan trabajar por quincenas alternas para conciliar vida laboral y familiar

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

ECONOMÍA

Siete de cada 10 empresas

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio