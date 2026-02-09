Torres admite que "no son buenos" resultados para el PSOE los de Aragón que justifica en el tiempo para prepararlas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido este lunes que los resultados que el PSOE ha obtenido en las elecciones de Aragón "no son buenos" para el partido, si bien lo justificó en que "no" han tendido el tiempo que les hubiera gustado para preparar esta cita con las urnas.

"No son buenos resultados para el Partido Socialista, lo decía ayer nuestra candidata a la Presidencia y ministra anterior y portavoz, Pilar Alegría, pero también tengo que decir que no son unas elecciones que estaban previstas y no ha tenido tampoco el tiempo que hubiésemos querido para su preparación", apuntilló en declaraciones a los periodistas en un acto en Las Palmas de Gran Canaria.

Torres expuso que ha sido Jorge Azcón (PP) quien ha querido que se produjeran estas elecciones, ya que las adelantó "creyendo que, ante los problemas que tenía con Vox, iba a salir fortalecido y se ha debilitado" porque, matizó, "ahora depende de Vox más que antes de las elecciones".

Por ello, ha indicado que estas elecciones son un "fracaso del Partido Popular (PP)" porque indicó que ellos "eran gobierno, ya eran primera fuerza" pero ahora "han perdido dos diputados, tiene menos escaños", mientras que Vox, con quien presumió Torres que se sentará para gobernar, "dobla de 7 a 14 el número de diputados".

Así expuso que han adelantado las elecciones porque "no" salían los presupuestos y "ahora van a tener más difícil" aprobarlos, ya que si antes tenían que negociar con siete votos de Vox, ahora tendrán que hacerlo con 14.

En este sentido, señaló que es el PP el que tiene que cuestionarse "qué estrategia está siguiendo" en España porque, puntualizó, que mientras otros partidos conservadores de Europa ponen "un cordón a la ultraderecha, el Partido Popular lo que está haciendo es imitándola, haciendo que la gente termine votando más a la ultraderecha, que a su propia formación política".

Para Torres es el PP quien está haciendo "crecer" a la ultraderecha con los adelantos electorales en Extremadura y Aragón, porque apuntó que "son los que están consiguiendo llevarse el gato al agua", mientras la estrategia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "fracasando".