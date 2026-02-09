Mónica García ve "bien" el acto de su compañero Delgado con Rufián, pero defiende una alianza con los Comuns y Sumar

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, puso de relieve el avance de las conversaciones entre su formación, los Comuns y Sumar con el objetivo de consolidar una coalición de izquierdas que, según anticipó, se anunciará en breve. Según informó el medio, García remarcó que esta alianza busca cubrir las demandas planteadas sobre el futuro de la izquierda y el espacio progresista en el panorama político estatal.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, García se refirió de forma positiva al inicio de la serie de encuentros impulsada por el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quien comenzará esa gira de conversaciones precisamente con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado. Pese a la relevancia de estos encuentros, la portavoz insistió en que el trabajo de su partido con los Comuns y Sumar sigue un curso paralelo destinado a reforzar una confluencia progresista.

García mencionó que tanto Emilio Delgado como Gabriel Rufián llevarán a cabo sus actividades fuera del marco oficial de sus respectivas formaciones. En este sentido, valoró el gesto de diálogo y señaló que ambos tienen un papel de referencia dentro de la izquierda. La portavoz de Más Madrid enfatizó la necesidad de mantener abiertos los debates y espacios de encuentro entre fuerzas progresistas que puedan aportar al análisis y diseño de políticas futuras.

En sus declaraciones, Mónica García subrayó que la relación con los Comuns y el espacio de Sumar no es reciente, sino que obedece a conversaciones sostenidas durante varios meses. Explicó que estas fuerzas han afrontado el reto de reeditar una colaboración similar a la establecida en 2023, un precedente que, según detalló Europa Press, permitió la aplicación de políticas públicas consideradas transformadoras y ambiciosas desde el Ejecutivo.

Preguntada acerca de si participaría en alguno de los encuentros organizados por Rufián, García reiteró su disponibilidad para todo debate centrado en políticas progresistas. No obstante, puntualizó que sus principales esfuerzos se focalizan en los procesos de diálogo con las formaciones con las que Más Madrid mantiene conversaciones desde hace tiempo.

Al referirse a los próximos pasos, la portavoz dejó claro que el objetivo de su partido pasa por liderar la conformación de una alianza de izquierdas que responda a los desafíos del espacio progresista. En sus palabras, “nos vamos a hacer cargo de una alianza de izquierdas que va a dar respuesta al espacio progresista”, según consignó Europa Press en su cobertura del evento.

En suma, las declaraciones de Mónica García subrayan el interés de Más Madrid en fomentar alianzas estables con otras fuerzas progresistas, así como su disposición a sumarse a iniciativas de diálogo promovidas por actores como Gabriel Rufián. A pesar del reconocimiento a los actos que se desarrollan fuera del marco estricto de las organizaciones, García dejó en claro la prioridad de consolidar una confluencia con los Comuns y Sumar, y anticipó que la presentación formal de esa nueva alianza se comunicará en el corto plazo.