Feijóo avisa a Sánchez sobre las redes sociales: "Protección al menor, sí pero control a los adultos, en ningún caso"

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes, tras el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, que el Gobierno "en ningún caso" puede controlar las redes sociales entre adultos.

"Protección al menor, sí. Control a los adultos, en ningún caso", ha afirmado rotundo Feijóo durante su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre Congresos-- que se ha convocado para analizar los resultados de las elecciones en Aragón.

La pasada semana, el presidente del Gobierno anunció que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Sánchez defendió que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren" y también "a nuestros hijos de ese universo tóxico, impune, en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales". "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", afirmó desde Bilbao

"AHORA TOCA DECIR QUE SON LAS REDES SOCIALES"

Después de que Sánchez haya anunciado una ofensiva contra la "tecno-casta" de las redes sociales y la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, Feijóo ha avisado: "protección al menor, sí; control a los adultos, en ningún caso".

El presidente del PP ha afirmado que el PSOE "cree que pierde por culpa de todo el mundo". "Primero, pierden por los medios de comunicación, que difundían bulos. Después por los jueces, que les persiguen. Ahora toca decir que son las redes sociales", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que el PSOE pierde las elecciones porque "la gente ya no le soporta". "En fin. Medios, jueces, redes sociales, en su cabeza todo es una conspiración. Y no", ha dicho, para añadir que "la gente no soporta que le tomen por idiota" ni que su dinero "se tire en privilegios y mordidas" ni tampoco "soporta pagar más impuestos y que nada funcione".

