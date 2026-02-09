Espana agencias

El PSOE aprecia "un fracaso estrepitoso" para el PP y ve a Feijóo como el "pagafantas" de Vox

Montse Mínguez responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo del retroceso de su partido en Aragón, critica su alianza con la ultraderecha y sostiene que sus tácticas políticas han fortalecido a Vox a costa de los populares

Durante su intervención, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, afirmó que cada nueva convocatoria electoral realizada por el Partido Popular se traduce en una disminución del número de escaños para esa formación, mientras que Vox incrementa posiciones. Según publicó el medio que cubrió la rueda de prensa, Mínguez subrayó que es el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha impulsado una línea política que ha favorecido el ascenso del partido de Santiago Abascal, al punto de calificarlo como el “mejor jefe de campaña” de Vox.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Mínguez consideró que los resultados electorales del 8 de febrero supusieron “un fracaso estrepitoso” para el Partido Popular en Aragón, responsabilizando de ello tanto a las tácticas de Feijóo como a la alianza del PP con la ultraderecha. En este sentido, la portavoz socialista describió al líder popular como el “pagafantas” de Vox, expresando que, al ceder terreno o adoptar posturas que benefician a esa formación, ha relegado al PP a un papel secundario en el crecimiento de sus adversarios políticos directos.

Según detalló el medio, la representante socialista argumentó también que el adelanto de las elecciones, promovido por el presidente aragonés Jorge Azcón, encontró como única justificación pública la falta de presupuestos, pero en la práctica favoreció la consolidación y el auge de Vox en la comunidad. Para Mínguez, estas decisiones han conducido a una situación en la que quienes terminan perdiendo influencia y cuota parlamentaria son los populares, mientras Vox refuerza su posición institucional.

El medio recogió además la valoración de Mínguez sobre el uso del poder autonómico como un “decorado de su estrategia” por parte de Feijóo, que, según la portavoz socialista, emplea las instituciones regionales como herramienta dentro de su plan para llegar a la presidencia del Gobierno de España, enmarcando las acciones del líder del PP en una “obsesión por llegar a la Moncloa”. Bajo esa óptica, sostuvo que la estrategia diseñada por Feijóo ha resultado en una transferencia de apoyo electoral del PP hacia Vox, incrementando la representación parlamentaria de este último a costa de los populares.

La misma fuente informó que Mínguez cuestionó la existencia de diferencias reales entre el PP y Vox, sugiriendo que la cercanía entre ambas formaciones ha diluido la identidad del PP frente a sus votantes tradicionales. Según la portavoz socialista, la cooperación y las alianzas con la ultraderecha han tenido como consecuencia directa una mayor visibilidad y poder institucional para el partido de Abascal, en claro detrimento de los intereses del PP.

El medio añadió que, para el PSOE, el resultado de las elecciones celebradas representa una advertencia sobre los riesgos de estas alianzas y sobre el impacto que el liderazgo y la estrategia de Feijóo tienen sobre los equilibrios de fuerzas dentro de la derecha española. Mínguez concluyó que, en la actual coyuntura política, los únicos que han visto reforzada su posición tras la cita con las urnas en Aragón han sido los representantes de Vox, fórmula que considera equivocada para las aspiraciones del Partido Popular.

