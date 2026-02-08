Espana agencias

Un experto dice que, ahora sin sequías, es momento de una planificación del agua en España

Alicante, 8 feb (EFE).- La situación de recursos hídricos acumulados a causa de las sucesivas borrascas que permiten garantizar el abastecimiento, al menos, a un año vista hace que ahora sea el momento de acometer una planificación del agua en España.

Así lo ha reflexionado a EFE el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y expresidente de la Asociación Española de Geografía (AGE), el catedrático Jorge Olcina, en torno al diseño de una política estatal en torno al agua.

"Ahora sería el momento de llevar a cabo una planificación del agua en España porque", ha argumentado Olcina, "hay recursos suficientes para garantizar el abastecimiento en todo el país lo que queda de año, y en algunas regiones para dos por lo acumulado en los embalses y la recarga de acuíferos, además de la presencia de nieve que se irá fundiendo y aportando recursos durante los próximos tres meses".

Para el experto, "es el momento de hacer un esquema del agua, llámese plan hidrológico o de otra manera" porque el tiempo adecuado es "cuando no hay sequías ni enfrentamientos entre regiones y cuencas hidrográficas".

Olcina ha advertido de que si se desaprovecha la coyuntura actual para avanzar en esta planificación "estaremos dejando perder una oportunidad de oro para asegurar el futuro abastecimiento de agua del país". EFE

