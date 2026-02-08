Espana agencias

Sánchez felicita a Azcón por su resultado y asegura que el PSOE "seguirá siendo la única alternativa progresista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al presidente aragonés y candidato del Partido Popular a la reelección, Jorge Azcón, por su resultado electoral, si bien ha asegurado que el PSOE "seguirá siendo la única alternativa progresista".

"Enhorabuena a Jorge Azcón por su resultado en las elecciones en Aragón", ha señalado el líder del Ejecutivo este domingo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el PP de Jorge Azcón haya vuelto a ganar las elecciones en la comunidad aragonesa, si bien ha perdido dos parlamentarios con respecto a 2023; mientras los socialistas han igualado el peor resultado histórico --logrado por Javier Lambán en 2015--, con 18 escaños, aunque en porcentaje de voto siguen tres puntos por encima de ese suelo --24,27% frente al 21,41%--.

El PP decidió anticipar las elecciones en Aragón por el "bloqueo" de Vox a los presupuestos regionales, acariciando entonces la posibilidad de no depender de ese partido y llegar a un pacto con los partidos regionalistas, como Aragón Existe --que pierde 1 y se queda en dos escaños-- o el PAR, que desaparece del Parlamento autonómico.

Ante ello, Sánchez ha asegurado que el PSOE "seguirá siendo", a su juicio, "la única alternativa progresista". Asimismo, ha felicitado a la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, así como al PSOE de Aragón, por "su gran trabajo y compromiso por y para los aragoneses y aragonesas".

