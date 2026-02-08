Sánchez explicará en el Congreso los accidentes ferroviarios coincidiendo con la huelga

Madrid, 8 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará el próximo miércoles en el Congreso explicaciones de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos y 126 heridos, y de Gelida (Barcelona), con un fallecido, en una comparecencia que coincidirá con el tercer día de la huelga convocada en todo el sistema ferroviario.

La sesión, en la que el presidente comparece a petición propia, se produce algo más de tres semanas después del accidente de Adamuz, el pasado 18 de enero, cuando los tres últimos vagones del tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarrilaron y chocaron con un Alvia, de Renfe, que circulaba en sentido contrario y hacía el trayecto Madrid-Huelva.

Dos días después se produjo un deslizamiento de un talud que cayó sobre un tren de Rodalies de la línea R4, que provocó la muerte a un maquinista y heridas a 37 personas.

Desde el accidente de Adamuz el tramo afectado está siendo reparado por técnicos de Adif para tratar de recuperar el servicio, aunque las borrascas continuadas de las últimas semanas afectan a las obras y retrasarán la reapertura de la vía, como ya advirtió el Ministerio de Transportes.

Mientras, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sigue trabajando en la investigación de las causas del descarrilamiento del Iryo, un tren fabricado en la planta italiana de la japonesa Hitachi, del que el ministro e Transportes, Oscar Puente, descartó en los primeros días fallos.

También excluida la posibilidad de un error humano, las investigaciones se centran sobre todo en la soldadura entre raíles y en chequear si haber soldado aceros antiguos (de vías que llevan en uso desde 1992, año de inauguración de la alta velocidad española) con otros nuevos, de 2023, puede estar en el origen del descarrilamiento.

El Gobierno, a través de Puente, ha defendido en sus dos comparecencias en el Senado y el Congreso que unir esos dos tipos de acero distintos no tiene por qué ser la causa, tesis que también maneja el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón.

La situación se ha agravado por las repetidas incidencias en la alta velocidad denunciadas por los maquinistas, también en la línea Madrid-Barcelona, en la que las tres operadoras (Renfe, Ouigo e Iryo) han acordado con Adif prolongar 25 minutos el tiempo de viaje y suspender los servicios de última hora para que el administrador de la infraestructura pueda revisar la línea cada día.

En Rodalies, al accidente de Gelida se suman los continuados incidentes en diferentes líneas, que provocaron interrupciones sucesivas, tanto que el propio ministro de Transportes admitió que el servicio es "pésimo" y anunció más inversión para los próximos ejercicios.

Este sábado hubo dos manifestaciones en Barcelona en protesta por la degradación del servicio de cercanías de Cataluña.

El Gobierno ha destacado la estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, ha incidido en esta misma tesis.

El PP hizo un paréntesis en sus oposición al Gobierno en los primeros días tras el accidente, pero después ha criticado con dureza al Gobierno y ha exigido la dimisión del ministro Puente.

Así, su líder, Alberto Núñez Feijóo, anunció la creación de una comisión de investigación parlamentaria en el Senado para que se conozca "la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español".

Al tiempo, las negociaciones entre Transportes y los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario (CCOO, UGT y Semaf) no han dado resultados hasta este sábado, por lo se mantiene la huelga convocada los días 9, 10 y 11 11 en protesta por la falta de seguridad.

Puente ha liderado las reuniones, en las que han participado también los presidentes de Adif, Pedro Marco, y Renfe, Álvaro Fernández Heredia, pero no se han concretado los aumentos presupuestarios ni los cambios en los protocolos de seguridad que piden los sindicatos.

La movilización está convocada, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones, para exigir un cambio de modelo ferroviario.

Está llamamiento a la protesta todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se extiende, además de a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías. EFE