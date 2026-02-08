Óscar López pide que el frente político de izquierda que busca Rufián "se sume" al PSOE "cuando toque"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha pedido este domingo que el frente político de izquierda que pretende constituir el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, "se sume" al Partido Socialista "cuando toque".

"Yo lo que espero y deseo es que a la izquierda del PSOE haya fuerza para que, cuando toque, que queda algo menos de dos años de legislatura, esa izquierda se sume al Partido Socialista para que España siga teniendo un gobierno progresista", ha declarado a los medios en la manifestación por la sanidad pública en Madrid.

Rufián mantendrá el próximo 18 de febrero un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, un evento que será el inicio de una gira de encuentros que quiere mantener el republicano con otros referentes de la izquierda más allá del PSOE.

Sin embargo, según han adelantando 'Infolibre' y 'La Sexta', ambos desvinculan este encuentro con movimientos para generar un nuevo proyecto o candidatura para agrupar a todo el espacio progresista alternativo al PSOE, algo que, además, López ha asegurado que no le consta.