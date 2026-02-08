Espana agencias

Messi anota y asiste en el empate 2-2 entre el Barcelona ecuatoriano y el Inter Miami

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 7 feb (EFE).- Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 aficionados en el empate 2-2 de este sábado entre el Inter Miami y el Barcelona ecuatoriano, disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil.

El Inter Miami se fue con ventaja en el primer tiempo, después de que Messi abrió el marcador al minuto 31 y luego asistió a Germán Berterame, que anotó a los 45; mientras que el gol de Barcelona había llegado al minuto 41 por parte de Joao Rojas.

Sin embargo, el argentino Tomás Martínez frenó la victoria del club estadounidense y puso el empate casi al final del partido, al minuto 88.

El trato fantástico del balón desde el botín izquierdo de Messi arrancó más de un aplauso de los fanáticos en el estadio de Barcelona, que siempre hicieron sentir visitante a cada rival que enfrentó su cuadro.

El partido comenzó con idas y vueltas de ambos equipos, pero con mayor peligro del visitante, con acciones propias de un Messi que sostiene la magia y un buen estado físico.

Un tiro libre del astro argentino, con gran colocación para abrir el marcador a favor de Las Garzas, como también le dicen al Inter Miami, fue bloqueado con acción extremada del portero venezolano José Contreras para rechazar el balón sobre el travesaño.

Pero eso no lo detuvo, pues en otra acción agarró el balón desde fuera del área, burló a todo rival que intentó cruzarse en su camino y con remate de izquierda y a media altura anotó un hermoso tanto, que celebraron hasta los mismos barcelonistas, que lucieron el color amarillo en sus camisetas, pero con la fotografía de Messi.

Barcelona reaccionó y empató, tras un tiro de esquina ejecutado por el juvenil Johan García, que superó al portero y el balón cayó preciso para el remate con golpe de cabeza del atacante Rojas.

Antes de que concluyera el primer tiempo, Messi recibió el balón por el costado derecho, observó que por el otro costado corría el también argentino Berterame y le pasó el balón con una precisión arquitectónica para que anotara el segundo gol visitante.

Más allá de un amistoso, resultó un partido con gran exigencia para el atacante en su afán por llegar con Argentina a defender en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, en junio próximo, el título que ganó en Catar 2022.

Messi salió del partido al minuto 58 y en su lugar ingresó el atacante uruguayo Luis Suárez.

Por parte de Barcelona disputó el goleador argentino Darío Benedetto, que ingresó al minuto 64, y que es una de las esperanzas del cuadro ecuatoriano para triunfar el próximo 18 de febrero en el partido contra Argentinos Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Tras la salida de Messi, Benedetto pasó a ganarse los aplausos de los aficionados que esperaban con ansias el empate.

Al minuto 86 el argentino David Ayala, del Miami, le dio un pisotón a Benedetto y el árbitro ecuatoriano Yerson Zambrano lo expulsó.

El Barcelona anotó el agónico empate a través del argentino Martínez, aprovechándose de una desconcentración de la defensa contraria para rematar a placer, desde corta distancia.

El Inter Miami cerró su gira por Sudamérica, que la comenzó con una derrota por 3-0 ante el Alianza Lima, de Perú, y luego ganó por 2-1 en su visita al Atlético Nacional de Colombia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

123-107. Simons, Ivey y Yabusele debutan con los Bulls, que caen en Toronto

Infobae

El venezolano Rondón y el colombiano Rivera dan triunfo a Pachuca sobre Juárez FC

Infobae

0-1. La Católica vence a Juventud y da un gran paso para avanzar a la segunda fase

Infobae

La entrada de un nuevo frente deja este domingo más lluvias y rachas fuertes de viento

Infobae

Aficionados mexicanos festejan cumpleaños de Cristiano Ronaldo con un 'Siuuu' colectivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros