Meloni tacha de "enemigos de Italia" a quienes protestan violentamente contra los Juegos

Roma, 8 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha tachado este domingo de "enemigos" del país a los responsables de los disturbios en las manifestaciones contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, como los registrados el sábado.

"Miles de italianos a estas horas trabajan para que todo funcione en las Olimpiadas. Muchísimos lo hacen como voluntarios, porque quieren que su nación esté a la altura, que sea admirada y respetada", escribe la mandataria en sus redes sociales.

Pero agrega, mostrando un vídeo del canal estadounidense Fox News sobre los disturbios de la pasada noche: "Luego están ellos: enemigos de Italia y de los italianos que 'protestan contra las Olimpiadas', haciendo que estas imágenes acaben en las televisiones de medio mundo".

El vídeo muestra las escenas registradas el sábado durante una manifestación en Milán contra los Juegos de Invierno, que derivo en choques entre algunos asistentes y la policía y el lanzamiento de petardos y fuegos artificiales contra los agentes antidisturbios.

Además Meloni lamentó que "otros" habían "arrancado los cables de la red ferroviaria para impedir que los trenes partieran".

"Solidaridad, de nuevo, a las Fuerzas del orden, a la ciudad de Milán y a todos aquellos que verán su trabajo perjudicado por estas bandas de delincuentes", terminó.

La manifestación fue convocada por el llamado 'Comité Olimpiadas Insostenibles' (COI), una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas, y congregó a unas 5.000 personas en el centro de la capital milanesa.

La marcha derivó en violentos enfrentamientos cuando las fuerzas del orden impidieron que algunos encapuchados rompieran el cordón de seguridad en la ciudad.

Además de estos disturbios, el país padeció varias incidencias ferroviarias, sobre todo por unos cables cortados en Bolonia, que causó graves retrasos en los enlaces de alta velocidad con ciudades como Milán, Turín o Venecia.

El Ministerio de Transportes, del ultraderechista Matteo Salvini, lo ha considerado un "sabotaje" que coincide con la apertura de los Juegos, inaugurados la víspera en Milán y Cortina d'Ampezzo.

El pasado viernes, tras otros disturbios del pasado fin de semana en Turín (norte), el Gobierno de Meloni aprobó un paquete de medidas sobre seguridad urbana que permitirá la "retención preventiva" de personas "de riesgo" antes de una manifestación en caso de que sean sospechosos de crear problemas. EFE

