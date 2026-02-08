Espana agencias

Marcelino: “El Espanyol es un equipo competitivo que puede sorprender a cualquiera”

Vila-real (Castellón), 8 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este domingo que el Espanyol, pese a su actual crisis de resultados, es un equipo “competitivo” que está capacitado para “sorprender a cualquiera”.

“Es un rival directo que ha sumado 34 puntos en la primera vuelta, que es una cifra extraordinaria”, dijo en una rueda de prensa el asturiano, que definió al conjunto catalán como un equipo “súper competitivo”.

Marcelino indicó que el Espanyol no está en su mejor momento de resultados “por cosas puntuales”, pero reiteró que tiene “un estilo determinado” y que es “muy difícil de ganar”.

“Nos va a exigir porque corre, contraataca bien, incomoda y juega bien con el balón y verticaliza mucho las acciones de ataque”, explicó.

“Lleva cuatro victorias fuera, en campos importantes, y nos va a poner en muchas dificultades. Vamos a tener que estar muy bien a nivel de juego y esfuerzo”, añadió el técnico del Villarreal, que destacó la importancia de ganar al Espanyol para ampliar a 11 puntos la diferencia en la clasificación.

“Sería una diferencia importante, pero no determinante”, incidió Marcelino, que confió en que el Villarreal, olvidada ya la Liga de Campeones, pueda reencontrarse con la victoria tras cinco partidos sin ganar.

El preparador asturiano destacó la importancia que para su equipo tienen los partidos como local y aseguró que La Cerámica “es el lugar" que les va a permitir "conseguir el gran reto”, en alusión a la clasificación de nuevo para la Liga de Campeones.

Marcelino argumentó que para un equipo como el Villarreal fue complicado mantener el nivel en dos competiciones, algo que le pasa, según dijo, a la mayoría de los equipos de Europa, y que provocó “cansancio físico y mental”.

“La competición nos llevó a saturar y espero recuperar la continuidad”, dijo el asturiano, que pidió paciencia en la adaptación del joven jugador estadounidense Alex Freeman, reciente incorporación en el mercado invernal.

“Creemos que es un jugador de presente y futuro y hay que darle el tiempo necesario”, finalizó. EFE

