La Superliga de voleibol, el objetivo del Textil Santanderina tras la Copa del Príncipe

Kike Serrano Mirones

Cabezón de la Sal (Cantabria), 8 feb (EFE).- El mejor equipo de voleibol masculino en Cantabria, el Textil Santanderina, ligado a la centenaria factoría del mismo nombre en la localidad cántabra de Cabezón de la Sal, con algo más de 8.000 vecinos, busca volver a la Superliga de vóley, tras la conquista de la Copa del Príncipe.

El capitán del equipo, Fran Calzón, cuenta, en una entrevista con EFE, cuál fue la clave del éxito en la Copa, el pasado enero; dónde está el punto de mejora del equipo para alcanzar la máxima categoría del voleibol en España; o la importancia que tiene para el vestuario la afición de Cabezón de la Sal.

Para Fran Calzón (Utrera, Sevilla, 1992), esta temporada está siendo un tanto extraña y es que, pese a que ahora ha vuelto a capitanear al equipo montañés, esta campaña la comenzó siendo el segundo entrenador, tras haber colgado las playeras al final de la temporada pasada.

Sin embargo, la lesión de un compañero, que precisamente juega en la misma posición que él, hizo que en noviembre tuviera que volver a las pistas para "hacer un favor al club" que le ha dado tanto.

El Textil Santanderina, llamado así por la fábrica de confección textil de Cabezón de la Sal, fue fundado en 1974 y cuenta en su haber con cuatro Copas del Príncipe y ocho temporadas en la máxima categoría del voleibol nacional.

Precisamente, Calzón asegura que el conseguir la copa tiene "mucho mérito", porque no todos los clubes lo han logrado, y recuerda que es la cuarta Copa del Príncipe que ganan en los últimos cinco años.

"De cara a lo que resta de temporada es un subidón anímico. Volver a levantar la Copa del Príncipe te hace ver todo el trabajo que hay detrás porque entrenamos todos los días y hay muchos de nosotros que, además, tenemos trabajo fuera del voleibol", apostilla.

En este sentido, cree que la victoria se basó en la fortaleza mental, porque comenzaron perdiendo en la liguilla y fueron partidos muy igualados, y en la unión del grupo, que pese a ganar los siguientes partidos quería más.

La copa en su totalidad, según Calzón, fue un punto de inflexión en la temporada, porque llegaron tras haber perdido el último encuentro de la liga y se supieron reponer.

"Creo que el segundo partido de la Copa del Príncipe, que jugamos contra el Barça por la tarde que, a priori, era el mejor equipo que había en el grupo y le ganamos bastante bien, nos hizo ver que si nos dejábamos todo en la pista podíamos ganar a cualquiera", explica.

El utrerano tiene claro que uno de los "grandes baluartes" del club son sus aficionados, como quedó demostrado en la Copa del Príncipe, que se disputó en Madrid. "Había cien personas animándonos, y eso no lo tiene ningún otro club", recuerda.

"Para el club es muy importante la afición que tiene y para nosotros como jugadores nos da un plus muy importante. Gracias a ellos nos pudimos llevar la copa", puntualiza.

Calzón reconoce que es complicado no relajarse tras la conquista del título, porque hay veces que te hace pensar que "eres el más guapo y el más bueno", por lo que el grupo debe saber gestionarlo y tener "los pies en el suelo".

El jugador sevillano piensa que el equipo tiene que mejorar en regularidad para conseguir ese ansiado ascenso a la Superliga, porque, pese a que tienen "picos de juego muy altos, jugando muy bien, duran muy poco".

"Un equipo cuanto más mantiene su alto nivel de juego es cuando más llega a su top. Nuestro debe es ser más regulares y constantes durante los partidos", insiste.

El capitán del elenco cántabro dice que la copa y los playoff de ascenso, pese a ser el mismo formato, son "diferentes", porque los equipos se conocen mejor a final de temporada que en enero.

Por ello, pide al "alma mater" del club, su afición, que siga confiando y apoyando al equipo, porque se les necesita y el equipo va a dejar todo por ascender. EFE

