La India, un país de oportunidades para las empresas españolas tras el acuerdo con la UE

Madrid, 8 feb (EFE).- Las exportaciones españolas a la India tan solo representan el 0,5 % del total y en los once primeros meses de 2025 ascendieron a 1.953,5 millones de euros, una cantidad que podría incrementarse de forma significativa tras el acuerdo comercial alcanzado entre ese país y la Unión Europea (UE).

El pacto, cerrado el pasado 27 de enero, unirá a la segunda y a la cuarta economía del mundo en un mercado de 2.000 millones de consumidores, aunque su entrada en vigor podría tardar todavía un año, ya que aún se deben completar varios trámites de revisión jurídica y de traducción, entre otros.

La balanza comercial con la India es deficitaria para España en 3.813 millones de euros, con datos hasta noviembre, dado que se importan bienes por un montante de 5.766 millones.

El presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet, explica en declaraciones a EFE que la India es "un mercado donde las barreras arancelarias han frenado nuestra competitividad", por lo que este acuerdo es "un paso necesario para intentar equilibrar esa balanza".

No obstante, remarca que "el éxito dependerá de que las empresas españolas logren consolidarse en un entorno que sigue siendo complejo".

En este mismo sentido, fuentes de la Cámara de Comercio de España insisten en que este acuerdo se considera "una oportunidad clara para reducir ese déficit", ya que nuestro país "podría duplicar sus exportaciones en pocos años si se aprovechan adecuadamente las nuevas condiciones".

El pacto prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE, lo que ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones anuales, con un impacto para España "particularmente significativo", según la Cámara de España.

Esto se debe a que el acuerdo contempla "un mayor desarme arancelario por parte de India", un país que hasta ahora aplicaba tasas medias del 37 % en el sector agroalimentario y entre 44 % y el 10 % en productos industriales, además de la "simplificación regulatoria y el refuerzo de garantías".

Antonio Bonet reconoce que por el momento no se dispone de "un desglose oficial que cuantifique el ahorro específico para las empresas españolas", que "dependerá del volumen real de ventas que se alcancen bajo el nuevo marco", aunque ha dejado claro que este "alivio de costes" no es una garantía de "resultados inmediatos".

Lo que más exporta España a la India son aeronaves y vehículos espaciales (299,3 millones), máquinas y aparatos mecánicos (274 millones), productos químicos orgánicos (138,7 millones), aparatos y material eléctricos (136,5 millones), y aluminio y sus manufacturas (99,8 millones).

El presidente del Club de Exportadores e Inversores ha destacado que ven "oportunidades especialmente relevantes" en infraestructuras y transporte, transición energética y energías renovables, bienes de equipo y productos de consumo de calidad.

También en sectores clave como automóviles, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos, vino, bebidas espirituosas y aceite de oliva, donde se prevé "una reducción muy significativa de aranceles".

La Cámara de Comercio de España coincide en que el sector agroalimentario podrá beneficiarse de este acuerdo, aunque parcialmente, ya que "algunos productos sensibles quedan fuera o sujetos a salvaguardias", como el vacuno, las aves de corral, el azúcar o el arroz.

En definitiva, subrayan que este pacto comercial es "una ventana estratégica para España" y representa "una de las aperturas comerciales más significativas de las últimas décadas para España".

Bonet hace hincapié en que las grandes compañías que ya tienen experiencia previa en Asia "están mejor posicionadas para reconfigurar estrategias", e incide en que las pymes enfrentan "mayores obstáculos" por falta de recursos, información de mercado y capacidad de adaptación rápida.

Por ello, hace un llamamiento a estas compañías de menor tamaño para que no esperen a la entrada en vigor del acuerdo y que empiecen ya una "investigación rigurosa, comprobaciones debidas, alianzas locales y búsqueda de apoyo público".

También ha pedido a la Administración reforzar financiación, seguros de crédito y acompañamiento en destino para que las pymes conviertan esta oportunidad en resultados tangibles. EFE