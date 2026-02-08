Espana agencias

La autopista AP-7 se reabrirá al tráfico por completo esta madrugada en sentido sur

Barcelona, 8 feb (EFE).- La autopista AP-7 en sentido sur, entre Gelida y Martorell (Barcelona), se abrirá completamente al tráfico a las tres horas de la próxima madrugada, ha informado el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel.

La autopista AP-7, el eje viario básico del corredor mediterráneo por carretera de la península, quedó cerrado al tráfico en ese tramo el pasado enero a consecuencia del accidente de un tren de Rodalies el día 20 de ese mes por la caída de un muro de contención, ante el riesgo de derrumbe de la vía.

El corte afectó a los tres carriles de la autopista en sentido Valencia desde la salida 170 de la autopista, un tramo que se reabrirá "en la hora valle" de esta madrugada anunciada por Lamiel, gracias al avance en las obras del muro de contención que ejecuta Adif bajo la vía. EFE

