España pierde contra Argentina el partido por la quinta plaza en Perth

Redacción Deportes, 8 feb (EFE).- La selección española de rugby 7 ha quedado sexta del torneo de Perth (Australia), cuarta etapa de la fase regular de las Series Mundiales, al término de una jornada dominical en la que ha ganado a Gran Bretaña (28-19) y ha perdido con Argentina (19-24) el duelo por la quinta posición.

Charlton Kerr, el capitán británico, dominó el arranque del encuentro, ya que ensayó en el primer minuto y conquistó el saque de centro posterior para facilitar la marca con la que Sunni Jardine ponía en el marcador un 0-14 que España equilibró al descanso con ensayos de Juanchín Ramos y Jeremy Trevithick.

El dominio en las fases de conquista permitió a los 'Leones' vivir un segundo tiempo relativamente apacible, ya que pusieron enseguida distancias con las marcas de Eduardo López y Ángel Bozal, lo que aseguró su triunfo pese al descuento de Ross McKnight en los últimos instantes (28-91).

La configuración del partido contra Argentina, a la que España había batido en la víspera y en sus cinco enfrentamientos anteriores, fue idéntica, ya que los sudamericanos se adelantaron de inicio mediante Marcos Moneta y Mateo Graziano, pero López y Antón Legorburu, habilitados por sendos pases de Ramos, dejaban el marcador igualado al descanso (12-12).

Una incursión de Graziano, que absorbió a tres defensores junto a la banda derecha, permitió a Pedro de Haro adelantar a los 'Pumas', aunque Trevithick anotó su séptimo ensayo del fin de semana para que la transformación desde la línea de 15 metros de Ramos pusiese un nuevo empate en las tablas (19-19).

Con el reloj a cero, España dispuso de un último balón para ganar, pero Paco Cosculluela no capturó un pase y Lucho González, muy atento, le dio el triunfo a su equipo después de llevarse el oval en 'dribbling' y zambullirse de forma espectacular para plantar el 19-24 final.

Los 10 puntos que suma la selección nacional con este sexto la mantienen en la séptima plaza de la clasificación general con 36 unidades y le permiten alejarse de Gran bretaña, octava y última en la etapa australiana, que totaliza 28. EFE

