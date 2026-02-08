Espana agencias

El venezolano Rondón y el colombiano Rivera dan triunfo a Pachuca sobre Juárez FC

Pachuca (México), 7 feb (EFE).- El venezolano Salomón Rondón y el colombiano Christian Rivera convirtieron este sábado un gol cada uno para darle al Pachuca un triunfo por 2-0 sobre el Juárez FC en la quinta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Los Tuzos suman ocho puntos, se ubican en el séptimo lugar de la tabla; Juárez se quedó con cuatro unidades y es decimocuarto.

El Pachuca tuvo mayor posesión de balón en el primer tiempo. Tomó ventaja al minuto 31 gracias a Rondón, quien apareció dentro del área grande para rematar de derecha a la red, luego de una serie de rebotes que la zaga visitante no atinó a despejar.

En la segunda mitad, los Tuzos insistieron sobre la portería de Juárez; encontraron el 2-0 al 88 con un disparo potente de Christian Rivera, lejos del lance del guardameta Sebastián Jurado.

También este sábado, el ecuatoriano Pedro Vite y el brasileño Juninho marcaron en el empate de Pumas UNAM 2-2 ante el Atlas, por el que anotaron los argentinos Mateo García y Manuel Capasso.

Con el resultado, Atlas llegó a 10 puntos, se colocó en el cuarto escalón; Pumas es quinto con nueve unidades.

Más temprano el campeón Toluca empató 1-1 con Cruz Azul, en duelo en el que el portugués Paulinho anotó por los locales y el argentino José Paradela igualó para el visitante.

La Máquina es tercero con 10 puntos; Toluca marcha sexto, con nueve.

En otro partido el ecuatoriano Jhojan Julio lució con un doblete en el triunfo del Querétaro 2-0 sobre el León.

Más tarde cerrará la quinta jornada la visita del Monterrey, del español Sergio Canales, al América.

La fecha cinco arrancó ayer cuando el Guadalajara venció por 1-2 al Mazatlán y se confirmó como líder; Tigres UANL goleó por 5-1 al Santos Laguna, Necaxa le ganó 4-1 al San Luis, en tanto Tijuana y Puebla empataron sin goles.EFE

