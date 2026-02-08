Espana agencias

El PP dice que Sánchez es el "gran derrotado" y no hace autocrítica tras el retroceso de Azcón en Aragón

Miguel Tellado responsabilizó al líder socialista por el mal desempeño de su partido en Aragón y defendió el resultado de los populares, señalando que la pérdida de escaños no empaña la victoria de Jorge Azcón en la región

Guardar

Miguel Tellado enfatizó que, pese a la reducción de diputados de su partido en la región y a la dependencia mantenida respecto a Vox —que duplicó su representación hasta alcanzar los 14 escaños—, el Partido Popular se mantiene como la fuerza ganadora en Aragón. En una rueda de prensa celebrada en la sede nacional de la formación, Tellado censuró el desempeño del Partido Socialista, afirmando que Pedro Sánchez fue el verdadero perdedor de los comicios, luego de que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, descendiera en su número de escaños en comparación con la anterior convocatoria electoral.

Según relató el medio, el dirigente del PP afirmó que “el que gana es el que obtiene más votos y hoy el que ha salido victorioso de las urnas se llama Jorge Azcón y Partido Popular. Y hoy, si hay un derrotado, es el Partido Socialista y ese derrotado tiene nombres y apellidos: se llama Pedro Sánchez”. En sus declaraciones, Tellado responsabilizó directamente al jefe del Ejecutivo del retroceso socialista en la región, remarcando que el partido gubernamental resultó “muy tocado” tras la jornada electoral. De acuerdo con la información publicada, la candidata socialista y ministra portavoz, Pilar Alegría, perdió cinco escaños en estos comicios respecto a los celebrados en mayo de 2023.

El medio detalló que, cuando se le consultó si el Partido Popular valoraba de modo autocrítico su propio retroceso —al pasar de 28 a 26 escaños y no reducir su dependencia de Vox—, el secretario general popular respondió destacando que “el PP ha ganado y cuenta con más escaños que toda la izquierda junta en Aragón”, calificando el resultado como satisfactorio para su organización. A pesar de la pérdida de dos escaños, el PP considera que el control del parlamento regional y el posicionamiento por encima de las formaciones de izquierda justifican su visión positiva sobre el proceso electoral.

De acuerdo con el medio, Tellado consideró que el “cambio en España está hoy más cerca que ayer”, refiriéndose así a su percepción de un avance de su partido en los diversos procesos electorales recientes. Resaltó que la formación conservadora ha obtenido victorias en citas autonómicas, municipales, generales, europeas, en Galicia, en Extremadura y ahora también en Aragón.

Respecto a las perspectivas nacionales, el representante popular relacionó la situación judicial por la que atraviesa Pedro Sánchez con lo que denominó una “sangría electoral”, sugiriendo que los resultados adversos en Aragón se suman a otros desafíos enfrentados por el actual presidente del Gobierno.

Las declaraciones recogidas por el medio pusieron de relieve la estrategia del Partido Popular de atribuir la responsabilidad del desempeño socialista al propio Pedro Sánchez y de subrayar su papel como oposición principal a nivel nacional. A lo largo de la intervención, Tellado reiteró la confianza en el liderazgo de Jorge Azcón y el compromiso de su partido de continuar elaborando una propuesta alternativa de futuro para España, compitiendo por el electorado frente al bloque progresista.

El medio señaló que, durante la comparecencia, Tellado también caracterizó a Pilar Alegría como “la ministra portavoz de las mentiras y de la corrupción”, enmarcando su valoración sobre el resultado del PSOE en Aragón. Según sus afirmaciones, la derrota socialista en la región representa un revés importante para Sánchez, a quien definió como el “mayor perdedor de la política española”.

Finalmente, el resultado electoral arrojó un escenario en el que el Partido Popular mantiene la supremacía en número de escaños, aunque sujeto a la necesidad de entendimiento con Vox, mientras que el Partido Socialista sufrió un notorio retroceso. Esta coyuntura, según la información recopilada por el medio, refuerza la interpretación del PP sobre la tendencia política favorable a su formación, en detrimento del partido liderado por Pedro Sánchez.

Temas Relacionados

Partido PopularPedro SánchezMiguel TelladoPilar AlegríaAragónEspañaEleccionesPSOEVoxJorge AzcónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez felicita a Azcón por su resultado y asegura que el PSOE "seguirá siendo la única alternativa progresista"

Tras la victoria del Partido Popular en Aragón y la pérdida de escaños socialistas, Pedro Sánchez envió un mensaje en ‘X’ destacando el compromiso del PSOE con la región y subrayando la relevancia de ofrecer opciones de cambio

Sánchez felicita a Azcón por

Abascal tiende la mano a Azcón para pactar en Aragón, pero insiste en que el PP dé un giro a sus políticas

Tras el incremento de representantes en las urnas, la formación liderada por Santiago Abascal plantea exigencias en temas clave para respaldar al nuevo Ejecutivo regional mientras persisten desacuerdos con el Partido Popular sobre la gestión de varios asuntos sociales y económicos

Abascal tiende la mano a

Ferraz traslada su "apoyo máximo" a Alegría pese a la derrota y ve al PP "más rehén" de Vox

Tras reconocer el revés electoral, la dirección socialista apuesta por la candidata de Aragón, subraya la falta de autonomía popular frente a Vox y advierte de los riesgos de inestabilidad que esto supone para los territorios gobernados por la derecha

Ferraz traslada su "apoyo máximo"

Maíllo (IU) reconoce preocupación por la "deriva derechista" pero proclama que no toca "resignarse ni paralizarse"

Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, expresó inquietud tras la subida de fuerzas conservadoras en Aragón y llamó a la izquierda a mantener la lucha parlamentaria, destacando la entrada de Marta Abengochea por la coalición progresista

Maíllo (IU) reconoce preocupación por

Belarra alerta que Vox crece y dice que Podemos quiere poner a la "izquierda en pie" pese a desaparecer en Aragón

Ione Belarra denuncia el avance de fuerzas conservadoras tras perder representación en el parlamento aragonés, asegura que su organización persistirá en su empeño de reactivar su espacio político y felicita a la candidata regional por su labor

Belarra alerta que Vox crece
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenca niega haber dado órdenes

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Vietnam está construyendo el estadio

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”