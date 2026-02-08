El PP dice que Sánchez es el "gran derrotado" y no hace autocrítica tras el retroceso de Azcón en Aragón

Miguel Tellado enfatizó que, pese a la reducción de diputados de su partido en la región y a la dependencia mantenida respecto a Vox —que duplicó su representación hasta alcanzar los 14 escaños—, el Partido Popular se mantiene como la fuerza ganadora en Aragón. En una rueda de prensa celebrada en la sede nacional de la formación, Tellado censuró el desempeño del Partido Socialista, afirmando que Pedro Sánchez fue el verdadero perdedor de los comicios, luego de que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, descendiera en su número de escaños en comparación con la anterior convocatoria electoral.

Según relató el medio, el dirigente del PP afirmó que “el que gana es el que obtiene más votos y hoy el que ha salido victorioso de las urnas se llama Jorge Azcón y Partido Popular. Y hoy, si hay un derrotado, es el Partido Socialista y ese derrotado tiene nombres y apellidos: se llama Pedro Sánchez”. En sus declaraciones, Tellado responsabilizó directamente al jefe del Ejecutivo del retroceso socialista en la región, remarcando que el partido gubernamental resultó “muy tocado” tras la jornada electoral. De acuerdo con la información publicada, la candidata socialista y ministra portavoz, Pilar Alegría, perdió cinco escaños en estos comicios respecto a los celebrados en mayo de 2023.

El medio detalló que, cuando se le consultó si el Partido Popular valoraba de modo autocrítico su propio retroceso —al pasar de 28 a 26 escaños y no reducir su dependencia de Vox—, el secretario general popular respondió destacando que “el PP ha ganado y cuenta con más escaños que toda la izquierda junta en Aragón”, calificando el resultado como satisfactorio para su organización. A pesar de la pérdida de dos escaños, el PP considera que el control del parlamento regional y el posicionamiento por encima de las formaciones de izquierda justifican su visión positiva sobre el proceso electoral.

De acuerdo con el medio, Tellado consideró que el “cambio en España está hoy más cerca que ayer”, refiriéndose así a su percepción de un avance de su partido en los diversos procesos electorales recientes. Resaltó que la formación conservadora ha obtenido victorias en citas autonómicas, municipales, generales, europeas, en Galicia, en Extremadura y ahora también en Aragón.

Respecto a las perspectivas nacionales, el representante popular relacionó la situación judicial por la que atraviesa Pedro Sánchez con lo que denominó una “sangría electoral”, sugiriendo que los resultados adversos en Aragón se suman a otros desafíos enfrentados por el actual presidente del Gobierno.

Las declaraciones recogidas por el medio pusieron de relieve la estrategia del Partido Popular de atribuir la responsabilidad del desempeño socialista al propio Pedro Sánchez y de subrayar su papel como oposición principal a nivel nacional. A lo largo de la intervención, Tellado reiteró la confianza en el liderazgo de Jorge Azcón y el compromiso de su partido de continuar elaborando una propuesta alternativa de futuro para España, compitiendo por el electorado frente al bloque progresista.

El medio señaló que, durante la comparecencia, Tellado también caracterizó a Pilar Alegría como “la ministra portavoz de las mentiras y de la corrupción”, enmarcando su valoración sobre el resultado del PSOE en Aragón. Según sus afirmaciones, la derrota socialista en la región representa un revés importante para Sánchez, a quien definió como el “mayor perdedor de la política española”.

Finalmente, el resultado electoral arrojó un escenario en el que el Partido Popular mantiene la supremacía en número de escaños, aunque sujeto a la necesidad de entendimiento con Vox, mientras que el Partido Socialista sufrió un notorio retroceso. Esta coyuntura, según la información recopilada por el medio, refuerza la interpretación del PP sobre la tendencia política favorable a su formación, en detrimento del partido liderado por Pedro Sánchez.