El líder de la red de narcos del exjefe de la UDEF encara este lunes su vuelta a prisión

Madrid, 8 feb (EFE).- Ignacio Torán, presunto líder de la red de narcotráfico que mantiene en prisión al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez desde noviembre de 2024, encara este lunes su posible vuelta a prisión por riesgo de fuga tras haber quedado en libertad provisional en abril del año pasado por un error judicial.

La Fiscalía Antidroga pidió el viernes su reingreso en prisión preventiva al entender que ha aumentado el riesgo de fuga ante las nuevas pruebas aportadas por la Policía que evidencian la posesión de bienes -Torán disponía de una mansión de 10 millones de euros en Dubái- y la existencia de una presunta trama internacional de blanqueo en países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Santo Tomé y Príncipe, han informado a EFE fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge le citó ese día para tomarle declaración tras levantar el secreto de ese informe policial emitido en diciembre y que recoge el análisis de los móviles intervenidos a los investigados, entre ellos a Torán y al exjefe de la UDEF, conocido por los 20 millones euros que tenía ocultos en una pared de su domicilio.

El análisis de esos dispositivos ha permitido constatar que esta red de narcotráfico, que cayó a raíz de la intervención de un contenedor en el puerto de Algeciras con 13 toneladas de cocaínal: el mayor alijo de esa droga incautado hasta la fecha en España, presuntamente logró introducir casi 60 toneladas de cocaína en 37 contenedores marítimos por un valor de más dos mil millones de euros, según las minuciosas anotaciones que guardaba en su móvil el exjefe de la UDEF.

En el móvil de Torán, a quien los investigadores sitúan en la cúspide de la trama, han aparecido también "sus conexiones con los grandes narcotraficantes" que se "refugian" en Dubái.

Tras acogerse a su derecho a no declarar, su abogado esgrimió ante la celebración de la vistilla solicitada por el fiscal que no había tenido tiempo suficiente para estudiar la parte de la causa de la que esta semana se levantó el secreto, lo que le impedía ejercer convenientemente su defensa.

Ante esta alegación, el magistrado acordó decretar la detención judicial de Torán por un periodo de 72 horas, que vence el lunes, con lo que desde el viernes permanece detenido a la espera de la celebración de la vistilla.

Para solicitar su vuelta a la cárcel, Antidroga se basa en los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción en el Supremo para pedir la prisión del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, fundamentalmente que el riesgo de fuga había aumentado ante la cercanía del juicio; en este caso, que la instrucción de esta causa esta próxima a su conclusión, según las fuentes consultadas.

Además de la citación de Torán, el levantamiento del secreto de esta pieza separada llevó a la detención esta semana por delitos de blanqueo de Francisco de Borbón, hijo del ya fallecido duque de Sevilla y familiar lejano del rey.

El juez le dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros, al igual que a un joyero marbellí vinculado a la trama al que le fueron intervenidos casi cien Rolex sin justificar.

El pasado mes de abril, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó un recurso del abogado de Torán y ordenó excarcelarlo al considerar que el juez instructor no le había facilitado los elementos esenciales de la causa cuando en noviembre le envió a prisión, al estar secreta, lo que había vulnerado su derecho a la defensa.

Esta decisión provocó que varios de los investigados en prisión presentaran recursos alegando ese mismo motivo, entre ellos Óscar Sánchez. Sin embargo, no corrió la misma suerte al considerar la Sala que situación no la misma porque había presentado el recurso cuando ya se había levantado el secreto de la parte por la que fue a prisión, por lo que se ratificó su prisión por "evidente" riesgo de fuga.

El caso de Torán se asemeja al ocurrido en 2013 en la Audiencia Nacional con Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la llamada operación Emperador. Gao Ping quedó en libertad por un error judicial y unos meses después se volvió a decretar su ingreso en prisión provisional ante la aparición de hechos nuevos en la investigacion.EFE