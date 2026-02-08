Espana agencias

El Junior golea 3-0 al Boyacá Chicó bajo el liderazgo de Luis Fernando Muriel

Guardar

Bogotá, 7 feb (EFE).- El Junior goleó este sábado por 3-0 a Boyacá Chicó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla por la quinta jornada del Torneo Apertura de Colombia, en un juego en el que el veterano delantero Luis Fernando Muriel fue la gran figura del partido.

El Tiburón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, superó de principio a su rival y logró abrir el marcador en el cierre de la etapa inicial cuando el central Jesús Campo derribó en el área Muriel, quien luego se encargó de cobrar y celebrar a pesar del esfuerzo del portero Darío Denís.

En el segundo tiempo, los barranquilleros ampliaron la ventaja al 49 en una gran jugada colectiva en la que participaron el goleador paraguayo Guillermo Paiva y Muriel, que con un pase de taco habilitó al extremo Cristian Barrios para que mandara el balón al fondo.

El 3-0 definitivo llegó al 79 en un contragolpe letal en el que el extremo juvenil Joel Canchimbo venció a Denís.

Con este resultado, el Junior escaló, provisionalmente, al cuarto lugar con nueve puntos, mientras que el Chicó cayó al último lugar con apenas un punto.

El líder sorpresivo de la liga colombiana es el Internacional de Bogotá, que venció 1-2 como visitante al Deportivo Independiente Medellín (DIM), que tras cinco jornadas no ha podido ganar y apenas suma dos puntos que lo ubican en el puesto 17.

El marcador se abrió muy rápido, al minuto seis, en una gran jugada colectiva en la que el centrocampista Larry Vásquez filtró un pase para el hondureño Dereck Moncada, que en el mano a mano venció al portero Salvador Ichazo.

El 0-2 llegó al 42 cuando el uruguayo Facundo Boné le lanzó un pase picado elevado a Moncada, de 18 años, que sin dejar caer el balón remató de primera para silenciar el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El DIM reaccionó, buscó el descuento y lo consiguió al 79 cuando el centrocampista Leyser Chaverra, de penalti, selló el 1-2 definitivo.

Con este resultado, el Internacional de Bogotá, dirigido por el argentino Ricardo Valiño, ocupa el primer lugar con 10 unidades.

En otros resultados de la jornada, el Deportivo Pasto igualó 0-0 con el Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas se impuso 3-2 a Cúcuta Deportivo y Llaneros le ganó 0-1 como visitante al Deportes Tolima.

El partido entre Fortaleza y Santa Fe, que es un juego adelantado de la novena jornada, terminó 1-1.

La quinta jornada continuará el domingo con los partidos Alianza-Once Caldas, Deportivo Cali-Millonarios y Jaguares-Deportivo Pereira. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El jurado elige 30 agrupaciones semifinalistas en el concurso del Carnaval de Cádiz

Infobae

Los cauces del Guadalquivir y Genil, principales preocupaciones en la provincia de Sevilla

Infobae

El temporal mantiene 116 carreteras cerradas, 103 por inundaciones y 13 por nieve

Infobae

La Bolsa de Shanghái cae un 0,25 % y la de Shenzhen, un 0,33 %

Infobae

Electricidad y mantenimiento empujaron los precios del turismo rural casi un 9 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros