El Junior golea 3-0 al Boyacá Chicó bajo el liderazgo de Luis Fernando Muriel

Bogotá, 7 feb (EFE).- El Junior goleó este sábado por 3-0 a Boyacá Chicó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla por la quinta jornada del Torneo Apertura de Colombia, en un juego en el que el veterano delantero Luis Fernando Muriel fue la gran figura del partido.

El Tiburón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, superó de principio a su rival y logró abrir el marcador en el cierre de la etapa inicial cuando el central Jesús Campo derribó en el área Muriel, quien luego se encargó de cobrar y celebrar a pesar del esfuerzo del portero Darío Denís.

En el segundo tiempo, los barranquilleros ampliaron la ventaja al 49 en una gran jugada colectiva en la que participaron el goleador paraguayo Guillermo Paiva y Muriel, que con un pase de taco habilitó al extremo Cristian Barrios para que mandara el balón al fondo.

El 3-0 definitivo llegó al 79 en un contragolpe letal en el que el extremo juvenil Joel Canchimbo venció a Denís.

Con este resultado, el Junior escaló, provisionalmente, al cuarto lugar con nueve puntos, mientras que el Chicó cayó al último lugar con apenas un punto.

El líder sorpresivo de la liga colombiana es el Internacional de Bogotá, que venció 1-2 como visitante al Deportivo Independiente Medellín (DIM), que tras cinco jornadas no ha podido ganar y apenas suma dos puntos que lo ubican en el puesto 17.

El marcador se abrió muy rápido, al minuto seis, en una gran jugada colectiva en la que el centrocampista Larry Vásquez filtró un pase para el hondureño Dereck Moncada, que en el mano a mano venció al portero Salvador Ichazo.

El 0-2 llegó al 42 cuando el uruguayo Facundo Boné le lanzó un pase picado elevado a Moncada, de 18 años, que sin dejar caer el balón remató de primera para silenciar el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El DIM reaccionó, buscó el descuento y lo consiguió al 79 cuando el centrocampista Leyser Chaverra, de penalti, selló el 1-2 definitivo.

Con este resultado, el Internacional de Bogotá, dirigido por el argentino Ricardo Valiño, ocupa el primer lugar con 10 unidades.

En otros resultados de la jornada, el Deportivo Pasto igualó 0-0 con el Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas se impuso 3-2 a Cúcuta Deportivo y Llaneros le ganó 0-1 como visitante al Deportes Tolima.

El partido entre Fortaleza y Santa Fe, que es un juego adelantado de la novena jornada, terminó 1-1.

La quinta jornada continuará el domingo con los partidos Alianza-Once Caldas, Deportivo Cali-Millonarios y Jaguares-Deportivo Pereira. EFE