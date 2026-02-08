Espana agencias

Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 8 de febrero

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este domingo 8 de febrero en Europa Press:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: En Riad (Arabia Saudí), la ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en la inauguración de la 3ª edición de la Feria Mundial de Defensa 'World Defense Show 2026'; a las 09:30 visita los stand de las empresas españolas presentes en la Feria Mundial de Defensa, organizada por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE); a las 18:00 horas asiste a la recepción ofrecida por el embajador de España en el Reino de Arabia Saudí, Javier María Carbajosa Sánchez, en la residencia del embajador, en Riad.

-- 11.45 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, realizará declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación 'Salvar la sanidad pública'. Paseo del Prado esquina Calle Lope de Vega.

-- 18.30 horas: En Madrid , la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asisten a los actos de celebración del Año Nuevo Chino. En la celebración también estarán el diputado de Sumar en el Congreso, Agustín Santos, y la vicepresidenta tercera y diputada de Sumar en el Congreso, Esther Gil de Robleño. Habrá intervenciones de Yolanda Díaz y Esther Gil.

-- 21.30 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la gala de entrega de los XVIII Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català, en el Gran Teatre del Liceu.

ELECCIONES A LAS CORTES DE ARAGÓN

--09.30 horas: En Zaragoza, la candidata de Se Acabó La Fiesta a la Presidencia de Aragón, Cristina Falcón, ejerce su derecho al voto, en el Colegio Julián Nieto Tapia. Camino del Pilón, 150.

--10.00 horas: En Zaragoza, el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ejerce su derecho a voto, en el IES Virgen del Pilar. Paseo de los Reyes de Aragón, 20.

--10.00 horas: En Calamocha (Teruel), el candidato de Aragón-Teruel Existe a la Presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, ejerce su derecho al voto, en Navarrete del Río. Carretera de Vivel, 2.

--10.00 horas. En Zaragoza, la candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ejerce su derecho al voto, en el CPI Parque Venecia. Avenida Policía Local, 10.

--10.30 horas: En Zaragoza, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ejerce su derecho al voto en el IES Goya. Avenida Francisco de Goya, 45.

--11.00 horas: En Fonz (Huesca), el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ejerce su derecho al voto, en el Ayuntamiento de Fonz. Plaza Mayor, 3.

--11.00 horas: En Gúdar (Teruel), el candidato del PAR a la Presidencia de Aragón y número 1 de la lista por Teruel, Alberto Izquierdo, ejerce su derecho al voto y atiende a los medios de comunicación, en el CRA Palmira Plá. Calle la Guarda, 8.

--12.00 horas: En Villanueva de Gállego (Zaragoza), la candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ejerce su derecho al voto, en el CEIP Pintor Pradilla. Calle Pirineos, 10.

--12.30 horas: En Teruel, el candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ejerce su derecho al voto, en el CEIP Miguel Vallés. Rambla San Julián, 57.

--17.00 horas: En Zaragoza, seguimiento de la noche electoral del PP, en el Hotel Reina Petronila. Avenida de Ramón Sainz de Varanda, 2.

--17.30 horas: En Zaragoza, seguimiento de la noche electoral de IU-Movimiento Sumar, en la sede de IU Aragón. Calle Coso, 172. En Teruel, en la sede de la formación. Calle Tomás Nougués, 4, 1º. Y, por la provincia de Huesca, en Monzón (Huesca), en el Espacio Cambiar Monzón. Calle San Antonio, 7.

--19.00 horas: En Zaragoza, seguimiento de la noche electoral del PAR, en el local de Rodar en Aragón. Calle Santa Cruz, 11.

--20.00 horas: En Zaragoza, seguimiento de la noche electoral de Vox, en el Hotel Silken Reino de Aragón. Coso, 80.

--20.00 horas: En Zaragoza, seguimiento de la noche electoral de CHA, en su sede. Calle Predicadores, 28. La secretaria general, Isabel Lasobras, atenderá a los medios de comunicación para las primeras valoraciones.

--20.00 horas: En Zaragoza, seguimiento de la noche electoral del PSOE, en su sede. Conde Aranda, 138.

--21.00 horas: En Zaragoza, seguimiento del escrutinio electoral y valoración de resultados de Se Acabó La Fiesta, en el Hotel Vincci Zaragoza Zentro. Coso, 86.

