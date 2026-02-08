Espana agencias

A juicio por hacer la yihad: "Para quedarte tocándote los huevos vete a matar judíos"

Madrid, 8 feb (EFE).- La Audiencia Nacional juzga este lunes a un español que manifestó su disposición a viajar a lugares en conflicto para hacer la yihad: “Para quedarte tocándote los huevos vete a la yihad a matar judíos", le dijo a uno de sus interlocutores al que animó a irse con él.

El acusado, Jorge V.L., nacido en Tarragona, se enfrenta por estos hechos a una petición del fiscal de 8 años de cárcel por un delito de autoadoctrinamiento y autocapacitación terrorista para incorporarse a una organización terrorista o para colaborar en sus fines (5 años) y por enaltecimiento del terrorismo (3 años).

"Hombre yo antes de morir si hace falta chaleco bomba, pa morir en la cama pues pa eso hago eso me cargo alguno y a tomar por culo, claro, le doy a un niño 20 euros y se inmola, toma niño te doy 1000 euros si le das al botón rojo” (sic), dijo en otras de las conversaciones que le fueron intervenidas y en la que añadió: "Si hay guerra habrá que ir a la guerra insha Allah (...); la segunda forma de hacer yihad es haciendo hijos, así crecen los musulmanes".

Según expone el fiscal en sus conclusiones provisionales, el acusado se encontraba inmerso en un proceso de radicalización yihadista, recibiendo y difundiendo en el entorno virtual, al menos desde finales del año 2023, contenido radical vinculado con el yihadismo y el proselitismo a través de distintas plataformas de redes sociales.

Tras diversos requerimientos del juez instructor a plataformas como Tiktok, Instagram o Google, los investigadores accedieron a todos los vídeos que compartía con sus seguidores, la mayor parte de líderes y portavoces de la organización terrorista Dáesh, precursora del llamado Estado Islámico.

El acusado, señala el representante del Ministerio Público, aparece como un asiduo consumidor de propaganda de los órganos de elaboración y distribución de propaganda del Dáesh, "con un consumo ingente de los videos con una gran potencialidad para radicalizar a las personas".

Esta conducta, prosigue el fiscal, también ha tenido reflejo fuera de sus redes sociales, manifestando en diferentes conversaciones telefónicas su voluntad de ir a hacer la yihad: "Te metes en algún grupo que haya por ahí y a tomar por culo. La cosa es a ver dónde te metes, pero que si hay un grupo suní que veas bien, que te puedes meter para dar por culo...”

En los dipositivos electrónicos que le fueron intervenidos, los investigadores descubrieron también imágenes realizando prácticas con un fusil de airsoft.

En una de ellas se le puede ver dentro de su habitación vestido con chilaba y sosteniendo dicho fusil, mientras que su dedo izquierdo se dirige al cielo, gesto que dentro del islam se refiere a la Tawhid o la unicidad de Allah.

También fueron halladas, entre otras, imágenes de agradecimiento al acusado por el envío de dinero al Campo de Al HoulHoul, conocido por servir de centro internamiento de mujeres y menores adscritos a Dáesh.EFE

