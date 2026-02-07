Žan Tabak: “En el último cuarto se vio la diferencia física con Unicaja”

Málaga, 7 feb (EFE).- El entrenador del Morabanc Andorra, Žan Tabak, subrayó la “diferencia física” como clave de la derrota por 91-79 en el Martín Carpena ante el Unicaja y lamentó haber perdido una diferencia de diez puntos "en tres o cuatro posesiones ingenuas".

“Contento con el esfuerzo. En la mayoría del partido estuvimos bien, pero cuando la diferencia se hundió y Unicaja subió sus líneas, necesitábamos no perder balones. Tenemos que aprender a manejar bien el balón”, valoró el técnico croata, en su primera jornada a domicilio desde que es entrenador del MoraBanc.

Tabak puso el foco en la pérdida de una diferencia de diez puntos “en tres o cuatro posesiones que fueron muy ingenuas”, algo que significó la remontada de Unicaja “en una cancha muy complicada, donde solo dos equipos han ganado hasta ahora”.

“En el último cuarto se vio la diferencia física, primero porque la hay: Unicaja está hecho para jugar en Europa. Y segundo, porque intentamos ampliar rotación para tener más manejadores en momentos como este, para tener más opciones para crear”

“Los nuevos planteamientos que yo aporto son pocos, porque han hecho cuatro o cinco entrenamientos, intenté trabajar en la ejecución de reglas que tenían antes, y durante la mayoría del partido se han hecho. Pero los automatismos, por presión física del Unicaja, no los pudimos ejecutar”, profundizó.

El entrenador de MoraBanc Andorra instó a “seguir mejorando y luchando y repitiendo el mismo esfuerzo" que pusieron en Málaga y asegura que deberán “repetir esfuerzos máximos”. EFE

