Von Allmen: "No puedo describir lo que siento ahora mismo, no tengo palabras"

Bormio (Italia), 7 feb (EFE).- El suizo Franjo Von Allmen, flamante campeón olímpico de descenso, la prueba reina del esquí alpino, declaró, tras lograr el triunfo más importante de toda su carrera deportiva, que "no" puede "describir lo que" siente, tras haberse exhibido en la pista Stevio de la estación de Bormio, donde se convirtió en el primer campeón olímpico de los Juegos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

"La verdad es que parece una película, todo esto", comentó, en la zona de meta, Von Allmen, que el año pasado había ganado dos oros -uno de ellos en esta disciplina- en los Mundiales de Saalbach (Austria) y que este sábado se instaló para siempre en la historia del deporte rey invernal al capturar la que ha sido, además, la primera medalla de oro de la XXV edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

"Añadir al título mundial este título olímpico es algo increíble, la verdad es que no sé qué decir. No me salen las palabras", declaró el siempre simpático y muy valiente Von Allmen, nacido hace 24 años en Boltigen (Berna) y que relegó a los otros puestos de honor a los italianos Giovanni Franzoni y Dominik Paris, que capturaron plata y bronce para la nación anfitriona.

"Los últimos días me preparé muy bien y hoy he esquiado de forma relajada, consiguiendo cuadrarlo todo, en cada uno de los sectores", explicó Franjo, con cinco triunfos en la Copa del Mundo, dos de ellos esta temporada, en los descensos de Val Gardena (Italia) y de Crans Montana (Suiza).

"No me he dado cuenta aún lo que esto puede significar. Absolutamente, no; no tengo palabras", manifestó un exultante Von Allmen tras ganar este sábado la prueba reina del deporte rey invernal. EFE