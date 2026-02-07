Valverde prevé una semifinal "abierta y bonita" frente a la Real

Bilbao, 7 feb (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, cree que en la semifinal de Copa del Rey que les va a enfrentar a la Real Sociedad "todo está abierto" y será "bonita" para los aficionados.

"Tenemos un recuerdo reciente que fue muy complicado para nosotros. Será difícil, habrá tensión... Es una semifinal", apostilló el técnico del equipo rojiblanco, cuestionado en la previa del partido liguero del domingo en San Mamés frente al Levante sobre su opinión del sorteo celebrado ayer en Madrid.

"Cualquier rival de los que había en el bombo iba a ser complicado. La Real lleva ya los últimos años también haciendo buenas actuaciones en la Copa y con esa perspectiva de estar siempre cerca de la final", recordó Valverde sobre el cruce que tendrá su partido de ida el próximo miércoles en San Mamés.

Valverde no se extendió más en su valoración del enfrentamiento porque en el vestuario están "absolutamente centrados" en el partido frente al Levante. "A partir del lunes ya pensaremos en la Real", zanjó el técnico del Athletic. EFE

ibn/jpd